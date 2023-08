Les experts bidon de ChatGPT

En ce moment, le sujet de l’intelligence artificielle me fascine. Mais ce qui me fascine encore plus c’est la naïveté humaine. Je découvre chaque jour qu’elle est d’une profondeur infinie.

Depuis que ChatGPT est apparu sur la scène publique l’automne dernier, il y a eu une floraison de livres sur le sujet. Allez simplement sur le site d’Amazon en tapant le mot clé chatGPT et vous vous retrouverez face à une déferlante de livres qui vous expliquent comment devenir riche grâce à l’intelligence artificielle. C’est là où la mode actuelle pour ChatGPT me fait penser aux cryptomonnaies.

J’anime souvent des débats sur les matières financières, et je me suis souvent retrouvé confronté à des participants qui me demandaient ce que je pensais des cryptomonnaies. Quand je leur demandais s’ils savaient que la blockchain était la technologie qui supportait cette cryptomonnaies, je voyais littéralement leurs yeux interrogateurs. La plupart n’avaient jamais entendu parler de blockchain et mes explications me faisaient passer pour un martien. J’ai vite compris que la technologie derrière ces cryptomonnaies, ils s’en fichaient comme de leur première couche-culotte. La seule chose qu’ils voyaient, c’était le graphique qui ne faisait que monter du cours du Bitcoin et de ses petits frères. Ce n’était donc pas de la curiosité pour d’éventuelles nouvelles monnaies qui les attiraient, ce n’était pas l’éclosion d’une nouvelle finance et d’une monnaie qui serait indépendante de l’Etat, non, la seule chose qui les intéressait, c’était la capacité de gagner beaucoup d’argent très vite.

Bref, pour beaucoup de mes interlocuteurs, les cryptomonnaies étaient un raccourci providentiel pour devenir riche rapidement. La suite, chacun la connait aujourd’hui, des faillites personnelles et des déconvenues monstrueuses. Je pense qu’aujourd’hui, la nouvelle chimère à la mode, c’est l’intelligence artificielle. Bien sûr, c’est une immense révolution, mais la plupart des personnes qui en parlent aujourd’hui sur les réseaux sociaux ne sont pas compétentes en la matière. Et comme le faisait remarquer un ingénieur en intelligence artificielle auprès de mes confrères des ECHOS (France), « je vois de plus en plus de personnes qui se disent expertes en IA, mais savoir rédiger un prompt sur ChatGPT, ce n’est pas être expert en IA ». Le prompt, c’est la manière subtile de savoir poser les questions à ChatGPT pour qu’elle donne la meilleure réponse possible.

Que ce soit pour l’intelligence artificielle ou n’importe quel domaine dans lequel sévissent des soi-disant experts ou coachs, vous devez vous poser une seule question : quelle est la légitimité de l’expert en question pour en parler ? C’est d’ailleurs ce que je fais depuis des années quand j’achète un livre. Je regarde le titre du livre, mais aussi la biographie de l’auteur. Et si je vois qu’il ou elle n’a aucune expérience en la matière ou très maigre, je n’ouvre même pas le livre.

En matière d’IA, vous verrez que c’est simple et efficace comme méthode. Ca vous évitera de tomber sous la séduction d’un jeune arriviste qui vous explique via les réseaux asociaux comment devenir riche ou plus intelligent que les autres grâce à ChatGPT. Je sais bien qu’il faut flatter la vache avant de la traire, mais j’aimerai éviter cela à mes lecteurs. Et comme je vous l’ai dit hier, n’hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur mon compte LinkedIn.