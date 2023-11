Guerre des prix sur les véhicules électriques: pourquoi tous les constructeurs s’inspirent de Tesla

La voiture de demain sera fabriquée avec moins de pièces. Normal, la guerre des prix sur les véhicules électriques ne laisse pas d’autre choix aux constructeurs.

Pas plus tard que ce mardi, on apprenait que Tesla préparait dans sa nouvelle usine en Allemagne un nouveau modèle électrique coûtant 25.000 euros. Ce n’est pas une véritable surprise. Elon Musk, qui a oublié d’être bête, a bien compris qu’en interdisant la vente de voitures thermiques en Europe après 2035, les eurodéputés allaient dérouler le tapis rouge pour les constructeurs chinois. Ils sont, eux, en avance en matière de voitures électriques. Ils sont capables de proposer aux citoyens européens des véhicules électriques à très bas prix.

D’ailleurs, d’ici quelques années, vous verrez dans nos rues des marques de voiture inconnues jusqu’ici. L’américain Tesla compte aussi avoir sa part de gâteau de ce marché offert par les eurodéputés de manière inconsciente.

Dans le chef de Tesla, cela a commencé par une guerre des prix pour prendre des parts de marché aux constructeurs européens. Voici maintenant qu’on apprend que Tesla prépare la sortie d’un véhicule électrique autour de 25.000 euros.

Il est vrai que les constructeurs européens ne restent pas les bras croisés. Ils font ce qu’ils peuvent pour résister au bulldozer chinois et américain. On l’a vu récemment avec Citroën qui a présenté au mois d’octobre dernier sa e-C3, une voiture électrique, elle aussi, à un peu moins de 25.000 euros.

Vous l’avez compris, la guerre des prix a démarré en Europe pour rafler la mise de ce marché débutant de la voiture électrique. Cette guerre se fait surtout sur le milieu de gamme pour l’instant. Mais, ce qui est intéressant de noter c’est que pour gagner cette guerre, tous les constructeurs s’inspirent d’Elon Musk et de ce qu’il a fait avec Tesla.

Comme il ne venait pas du secteur automobile, il n’était donc pas bloqué dans des schémas mentaux du passé. Il a demandé à ses ingénieurs de construire des voitures avec le moins de pièces possible. Et qui dit moins de pièces, dit aussi gain de temps d’assemblage et donc gain de productivité et baisse drastique des coûts. Si vous posez la question à un expert du secteur automobile comme l’ont fait mes confrères des Echos, il vous dira qu’il faut en moyenne 30.000 pièces pour fabriquer une voiture. Ces 30.000 pièces incluent aussi les milliers de vis et autres attaches. Or, un moteur électrique a besoin de 40% de pièces en moins qu’un moteur thermique.

Mais, des économies peuvent aussi être faites comme Tesla l’a fait avec ses « giga presses ». Ce sont des machines de la taille d’une petite maison qui permettent de fabriquer d’un seul tenant la partie arrière du châssis. Comment ? En injectant un alliage d’aluminium fondu dans un moule géant et soumis à une pression de 6.100 tonnes ! Le résultat est époustouflant selon Les Echos puisque vous obtenez une seule grande pièce de fonderie au lieu des 70 pièces différentes qui étaient nécessaires auparavant sur la Model 3 de Tesla.

La voiture de demain, sous l’impulsion d’Elon Musk, sera donc fabriquée avec moins de pièces qu’aujourd’hui. Tous les constructeurs font la même démarche. Renault a ainsi la volonté de réduire le temps d’assemblage de sa future R5 à 9 heures à peine. Mais, comme le disait l’ancien joueur de foot Johan Cruyff, « chaque avantage a son désavantage ». En cas d’accident par exemple, le danger sera de devoir changer tout un sous-ensemble au lieu d’une seule pièce. Les garagistes seront contents, eux qui pensaient qu’avec la voiture électrique, ils seraient condamnés au chômage.

Quant aux politiques, ils font ce qu’ils savent faire le mieux: taxer et encore taxer. La preuve, hier encore, on apprenait que les communes bruxelloises allaient se mettre d’accord pour taxer les bornes électriques. Naïvement, je pensais que le monde avait changé. Pas du tout, les entreprises innovent, comme on vient de le voir, et les politiques taxent l’innovation. Rien ne change, me voilà rassuré.