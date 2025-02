USA et Chine : la guerre cachée des métaux stratégiques

Derrière les discours sur la démocratie et la géopolitique, une guerre plus discrète se joue : celle des métaux stratégiques.

Les États-Unis et la Chine s’affrontent pour le contrôle des matières premières essentielles à la technologie, à l’industrie militaire et à l’économie du futur. Et dans cette lutte, Donald Trump adopte une stratégie très pragmatique.

Trump, businessman avant tout

Si l’on regarde son parcours, Trump suit toujours la même logique : assurer l’indépendance des États-Unis en mettant la main sur des ressources stratégiques.

Le Groenland ? Il voulait l’acheter. Non pas pour ses paysages, mais pour ses minerais précieux.

Le canal de Panama ? Il vise son contrôle car il est un point clé du commerce mondial, notamment face à l’expansion chinoise.

L’Ukraine ? Il a proposé un deal digne d’un investisseur immobilier : poursuivre l’aide militaire américaine en échange de 500 milliards de dollars de terres rares.

Les terres rares : l’or du XXIe siècle

Mais qu’est-ce que ces terres rares ? Ce sont 17 métaux peu connus du grand public mais omniprésents dans la vie quotidienne : smartphones, batteries de voitures électriques, missiles à guidage laser et avions de chasse.

Pour donner une idée de leur importance :

Un avion de chasse F-35 contient plus de 400 kilos de terres rares.

Un sous-marin nucléaire de classe Virginie en utilise plus de 4 tonnes.

Le problème ? 70 % du raffinage mondial est entre les mains de la Chine. Pékin fixe les prix, contrôle le marché, et Washington en dépend totalement. Trump veut donc diversifier les sources d’approvisionnement.

L’Ukraine, le nouvel eldorado minéral ?

L’Ukraine possède-t-elle vraiment un trésor de terres rares ? Rien n’est prouvé. Les Ukrainiens ont laissé entendre qu’ils en avaient, mais dans des zones actuellement occupées par la Russie. Un coup diplomatique pour attirer le soutien américain ? Peut-être.

Ce qui est certain, c’est que l’Ukraine regorge d’autres métaux stratégiques comme le lithium, le titane et le graphite. Des ressources essentielles aux batteries électriques, aux avions de chasse et à l’industrie high-tech.

Une guerre économique USA-Chine qui dépasse l’Ukraine

Au final, ce n’est pas seulement un conflit entre Kiev et Moscou, mais une véritable guerre économique entre les États-Unis et la Chine. L’enjeu ? Le contrôle des métaux qui alimenteront l’industrie de demain.

Trump, fidèle à lui-même, voit dans cette crise une opportunité :

Sécuriser ces ressources.

Réduire la dépendance américaine à la Chine.

Renforcer l’hégémonie industrielle des États-Unis.

Derrière les discours sur la souveraineté ukrainienne, c’est donc une guerre des métaux qui se joue. Et comme toujours, ce sont les ressources et les intérêts économiques qui tracent les vraies lignes de la politique internationale.