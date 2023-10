Une nouvelle géopolitique mondiale

Dans une ère où le parfum de l’histoire s’altère, un nouvel air planétaire semble se dessiner.

Bien que je ne prétende pas maîtriser les méandres de l’histoire constitutionnelle américaine, il apparaît essentiel que nos dirigeants européens méditent sur les ramifications du désordre politique en cours de cristallisation à Washington. Car ils n’y sont aucunement préparés.

Face à un mandat pour le moins atypique sous l’égide de Donald Trump, les contestations électorales, un coup d’État manqué, et une série d’inculpations, dont certaines frappent directement ce même président qui pourrait revenir au premier plan, sans oublier une société de plus en plus fracturée et armée, une introspection s’impose.

Un flot de préoccupations émerge, notamment concernant :

· L’effacement progressif des États-Unis sur le front ukrainien et leur possible retrait de l’OTAN

· Des interventions militaires imprévisibles

· Une inclination vers une politique commerciale renfermée sur elle-même

· La confiance envers le dollar et l’équilibre du système financier global

· Une négligence face aux enjeux environnementaux

· Et bien d’autres.

Est-il raisonnable de croire que l’expansion de l’Union européenne est la solution adaptée à l’offensive russe en Ukraine et au retrait américain ? Cela semble être une erreur monumentale, un renoncement à nos principes démocratiques. L’histoire est truffée de faux pas et de décisions territoriales malavisées.

Je suis, par ailleurs, intrigué par la posture de nos leaders européens, entourés de leur sécurité rapprochée, arborant fièrement leurs vestes couleur olive, affirmant depuis leur confortable position que nous, sans vraiment préciser qui, combattrions jusqu’au triomphe.

Et puis d’autres bouleversements, comme cette terrible attaque du Hamas sur Israël, et la réponse qui sera sanglante, montrent que l’Histoire bouge vite, et que cela exige des capacités de visions et d’actions politiques que les leaders européens ne possèdent pas. Le déploiement des BRICS en est une autre illustration : où sera l’Europe ?

Bernard-Henri Lévy a judicieusement souligné que l’Histoire, dans sa grande malice, feignait parfois sa propre fin ». Quant à Marx, il notait que l’Histoire déborde souvent l’imagination des hommes ».

Tout sera bouleversé par les mains hasardeuses du temps, comme écrivait Montherlant.