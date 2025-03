Trump Trades : de l’euphorie au chaos 

Un “Trump Trade”, c’est quoi ? C’est un pari financier basé sur l’idée que la politique économique de Donald Trump va mécaniquement propulser certains actifs.

Lors de son premier mandat, les investisseurs avaient identifié des placements gagnants : actions américaines, valeurs technologiques, Tesla, bitcoin et dollar.

Son retour à la Maison-Blanche a relancé cet espoir. Les Trump Trades étaient de retour.

Miser sur les actions américaines, portées par un président pro-business. Se positionner sur la tech, soutenue par l’administration. Investir dans Tesla, avec Elon Musk plus influent que jamais. Accumuler du bitcoin, et pour les plus téméraires, de la crypto Trump. Parier sur le dollar, symbole de la suprématie économique des États-Unis.

Et au début, la stratégie a semblé fonctionner.

Un retournement brutal

Avant même son investiture, Trump a insufflé une dynamique positive aux marchés. L’euphorie s’est installée.

Puis les premières fissures sont apparues.

D’abord, une guerre commerciale menée à marche forcée. Taxes sur la Chine, menaces de surtaxes contre le Canada et le Mexique, hausse des droits de douane sur l’acier et l’aluminium… Le tout accompagné de revirements constants. Un jour, les sanctions sont appliquées, le lendemain, elles sont suspendues. Les marchés détestent l’incertitude.

Ensuite, un net ralentissement de la consommation. Moins d’achats, moins d’investissements, des ménages et des entreprises de plus en plus prudents. Tesla, autrefois portée par l’enthousiasme des investisseurs, voit la demande s’essouffler. Face à la chute de son cours de Bourse, Trump a même encouragé ses soutiens à acheter des Tesla.

Un krach boursier en marche

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

Le Dow Jones chute de 3% en deux jours.

Le S&P 500 perd 7% depuis l’investiture.

Le Nasdaq signe sa pire séance depuis 2022.

Tesla s’effondre de 50%, avec une baisse record de 15% en une seule journée.

Le bitcoin redescend sous les 80 000 dollars. La crypto Trump s’effondre de 90%.

Le dollar vacille.

Au total, 1.100 milliards de dollars partis en fumée sur le Nasdaq en une seule journée.

Trump, toujours attentif à Wall Street ?

Lors de son premier mandat, Trump surveillait les marchés comme un baromètre politique. À chaque secousse boursière, il réagissait rapidement, multipliant les déclarations pour rassurer.

Mais cette fois-ci, il reste silencieux. Pas un mot sur les récentes turbulences, pas même pour saluer les records du S&P 500 atteints récemment.

Jusqu’où laissera-t-il les marchés chuter ?

L’illusion d’un Trump maître absolu du jeu économique commence à vaciller. Son retour au pouvoir était censé être un triomphe pour Wall Street, une ère de prospérité assurée. Mais face à la volatilité, à l’inflation, aux craintes de récession, la Bourse pourrait bien être l’arbitre final.

En politique, Trump impose son tempo. Mais les marchés, eux, n’ont pas d’idéologie. Ils sanctionnent.

Si l’histoire récente nous a appris une chose, c’est que les présidents ne dictent pas leurs lois à Wall Street. C’est souvent l’inverse.

Les Trump Trades avaient tout d’une évidence. Mais la vraie évidence, c’est que Trump devra tôt ou tard composer avec la réalité des marchés.