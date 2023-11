Réglementer l’IA ? Certains géants du numérique s’y opposeront, car leurs dirigeants rêvent… d’immortalité

Jeudi dernier, au Royaume-Uni, s’est tenu le plus grand sommet international jamais organisé pour tenter de réguler l’intelligence artificielle. Malheureusement, il n’a pas reçu l’attention qu’il méritait en raison de la guerre en cours entre le Hamas et Israël.

Au niveau de la participation, ce sommet a été couronné de succès, rassemblant la plupart des grandes nations et des géants de la technologie pour discuter des dangers potentiels liés à l’intelligence artificielle. Même Elon Musk reconnaît que l’IA représente l’une des menaces les plus importantes pour l’humanité, car elle pourrait devenir bien plus intelligente que l’être humain le plus brillant.

Nous avons déjà été témoins de la désinformation provoquée par l’IA, notamment avec l’utilisation d’images truquées pendant le conflit au Proche-Orient. De plus, il existe des risques d’attaques informatiques et biochimiques facilitées par l’intelligence artificielle. Ce sommet, organisé par les Britanniques, vise à sensibiliser aux dangers de l’IA. Son idée centrale est la création d’un comité d’experts qui pourrait surveiller les dangers de l’IA, de manière similaire à ce que les Nations Unies ont fait pour le climat en établissant le GIEC, un groupe de chercheurs et d’experts qui publient des études sur le réchauffement climatique et les mesures à prendre.

Les États ont reconnu la menace de l’IA et ont participé activement à ce sommet en Grande-Bretagne, sachant que l’IA peut également menacer leur pouvoir. Cependant, outre les États, les géants de la technologie ont également été présents. Ils ne s’opposent pas à une réglementation, tant qu’elle n’entrave pas leurs activités. Certains spécialistes notent que les géants de la technologie, principalement américains et chinois, font pression sur la Commission européenne pour assouplir sa future réglementation sur l’IA. Leur tactique ressemble à celle du lobby des armes à feu aux États-Unis, affirmant que ce ne sont pas les armes à feu qui tuent, mais les individus.

Le sommet au Royaume-Uni n’a pas abouti à une réglementation, car ce n’était pas son objectif. Cependant, plusieurs experts se demandent s’il ne serait pas possible de mettre en place une réglementation pour les logiciels, les services en ligne et l’IA, tout comme cela se fait pour les produits physiques tels que les voitures ou les avions. La question reste en suspens, mais des doutes subsistent.

Le Dr. Laurent Alexandre, dans son livre sur l’IA, explique que l’intelligence artificielle pourrait résoudre de nombreux problèmes actuellement insolubles à moyen terme, notamment en luttant efficacement contre le cancer et en prolongeant la durée de vie humaine. Certains dirigeants des géants de la technologie ont exprimé publiquement leur désir de vivre au-delà de l’espérance de vie actuelle. Par conséquent, si l’IA était trop réglementée, leur rêve d’immortalité pourrait être compromis.

Ayant cela en tête, peut-on imaginer que les multinationales du numérique vont vraiment brider l’IA ?