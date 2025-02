Ne succombez pas à l’effet FOMO 

Imaginez ceci : vous êtes en train de lire le Trends-Tendances et puis vous lisez que le bitcoin a gagné +135% en 2024. À ce moment-là, une petite voix dans votre tête commence à murmurer : “Pourquoi je n’en ai pas ? Pourquoi je n’en profite pas ?”

C’est ça, l’effet Fear Of Missing Out (FOMO).

En d’autres termes, c’est une peur irrationnelle de passer à côté de quelque chose d’incroyable, d’une opportunité, d’une expérience ou même d’un statut social.

Ou encore l’exemple avec Tesla qui gagne plus de 50% depuis l’élection de Donald Trump.

Et aujourd’hui, je vois beaucoup d’investisseurs particuliers qui se ruent vers les ETF, l’or et les cryptos sans aucune formation préalable. Et lorsque le marché perdra 30%, 40% ou encore 50%, les dégâts financiers feront mal. Et les dégâts émotionnels seront difficiles à réparer.

Mais d’où vient cet effet FOMO ?

Plusieurs pistes peuvent expliquer cette peur de rater une opportunité incroyable.

Premièrement, en tant qu’êtres humains, nous sommes câblés pour appartenir à un groupe. Depuis nos origines, les humains ont survécu en vivant en tribus. Être exclu d’un groupe signifiait autrefois un risque vital. Bien sûr, aujourd’hui, manquer une opportunité d’investissement ne menace pas notre existence, mais notre cerveau peut continuer d’associer le sentiment d’exclusion (“Je ne fais pas partie de ceux qui ont du bitcoin”) à un danger.

Ensuite, les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en nous montrant constamment ce que nous ne faisons pas plutôt que ce que nous avons. Souvent, sur Instagram, LinkedIn, ou TikTok, les gens partagent les meilleurs moments de leur vie, les meilleures choses qui leur arrivent et cela crée une illusion que tout le monde vit mieux que nous. Et cette illusion peut nous pousser à des décisions impulsives pour rattraper le train, quitte à négliger nos propres objectifs.

De plus, le FOMO exploite un biais cognitif appelé la préférence pour la gratification immédiate. En d’autres termes, nous avons tendance à privilégier un plaisir à court terme plutôt qu’un gain à long terme. Cela explique pourquoi certains se ruent sur des investissements risqués, en espérant faire un gros coup et pouvoir être gratifié immédiatement.

Voici mes conseils concrets.

Premièrement, le plus grand ennemi de votre portefeuille réside dans vos émotions. Oui, les émotions sont très mauvaises conseillères en termes d’investissement, alors il faut les maitriser un maximum.

Ensuite, définissez vos allocations et ne changez pas tous les trimestres. Des ETF actions ? De l’or ? Des ETF obligataires ? De l’immobilier ? Un peu de bitcoin ? Le plus important est de définir vos différentes allocations et de vous y tenir.

Je pense aussi qu’il est important de continuer à se former si vous voulez explorer d’autres investissements. Avant d’investir dans du bitcoin, prenez le temps de vous former. Par exemple, une heure par semaine pendant deux ou trois mois, pour déjà avoir une meilleure compréhension de cet écosystème.

Lié à la formation, faites vos propres recherches. N’écoutez pas ce qui se dit. Regardez, analysez, recherchez et faites-vous votre propre opinion.

Enfin, il ne sert à rien de regarder les performances passées. On ne choisit pas un investissement car il a gagné 500% sur les cinq dernières années. Non. On choisit un investissement car il a du sens pour nous et qu’il a un rôle particulier dans notre portefeuille.