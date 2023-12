L’or et les cryptomonnaies en tandem : deux actifs avec une tendance haussière exceptionnelle

Pour ce premier lundi du mois de décembre, nous avons eu droit à deux « bangs » supersoniques.

Le premier, c’est celui du cours du Bitcoin. La reine des cryptomonnaies s’est envolée ce lundi à son plus haut niveau depuis avril 2022 à 42.000 dollars. Si on prend du recul, on remarque même que le Bitcoin a pris 150% en 2023. C’est très étonnant, car le secteur des cryptomonnaies a laissé beaucoup de particuliers sur le carreau et la confiance a été rompue avec la faillite retentissante de FTX, la deuxième plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde. Son fondateur et patron, Sam Bankman-Fried, risque 110 ans de prison pour la plus grande fraude financière de l’histoire des Etats-Unis, une fraude presque aussi importante que celle de Bernie Madoff.

Le Bitcoin me fait penser à mon ancien professeur de droit à l’université qui nous disait que cela fait des siècles que les séducteurs racontent les mêmes salades aux femmes, et ça fait des siècles qu’elles tombent dedans. Pour les placements, c’est un peu la même chose. Si le Bitcoin a repris de belles couleurs, c’est parce que de grandes sociétés américaines attendent une autorisation du gendarme de la Bourse américaine pour pouvoir distribuer de nouveaux produits financiers qui permettraient d’investir dans les cryptomonnaies mais sans avoir en acheter directement. Ces sociétés de gestion, dont BlackRock, la plus grande au monde, sont optimistes et pensent qu’elles auront cette autorisation. Je ne sais pas s’il faut s’en réjouir ou se dire que c’est une nouvelle arme de destruction massive de l’épargne qui sera à disposition ? L’avenir seul nous le dira.

En revanche, l’or, cette relique barbare comme l’appelait Keynes (le plus grand économiste de tous les temps), se porte bien. Un chiffre, un seul à retenir en ce mardi : 2135 dollars l’once d’or. C’est un record historique. Les explications pour justifier la hausse de l’or ne manquent pas, mais c’est quand même paradoxal de voir l’or fluctuer à la hausse, alors que l’inflation est à la baisse et qu’on a toujours dit que le métal jaune est avant tout une valeur refuge en période d’inflation. Les spécialistes, ceux qui vous expliquent après ce qu’ils n’ont pas prédit avant, vous disent que c’est lié aux taux d’intérêt, à la baisse du dollar, aux tensions au Proche-Orient. Tout cela est sans doute vrai, mais la vraie raison de l’envolée de l’or est ailleurs. Elle est en Russie, elle est en Chine, elle est en Iran, et dans d’autres pays qui ont retenu la leçon de la guerre en Ukraine.

Ces pays savent qu’en cas de conflit avec les Etats-Unis, ceux-ci avec l’aide de leurs alliés européens n’hésiteront pas à sanctionner économiquement ces pays comme c’est déjà le cas avec l’Iran de longue date et depuis presque deux ans avec la Russie. Ces pays veulent donc réduire leur dépendance au dollar et pour y arriver, ces ils demandent à leurs banques centrales d’acheter massivement de l’or. De l’or qui ne peut pas être confisqué ni gelé. Ce sont ces achats massifs en or qui portent la hausse du métal jaune ces derniers mois.

Quant à ceux et celles qui en avaient depuis longtemps, ils se sentent enfin libérés de le vendre pour prendre leur plus-value. Eux sont comme dans le film « La folie des grandeurs », où il y a cette scène hilarante dans laquelle Yves Montand réveille Louis de Funès avec le bruit de l’or, en lui disant « il est l’or Monsignor ».