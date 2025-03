L’or brille mais pas assez : le piège caché des “appels de marge” 

L’or est censé être la valeur refuge ultime. Un actif intemporel qui protège de l’inflation, des crises et des secousses boursières. Pourtant, alors que les marchés des actions dévissent, l’or n’a pas explosé à la hausse comme beaucoup l’attendaient.

Après avoir flirté avec les 3.000 dollars l’once, il stagne autour de 2.900 dollars. Alors, où est le problème ? Pourquoi l’or ne bondit-il pas alors que tout le reste s’effondre ?

Les appels de marge : le facteur que tout le monde oublie

Pour comprendre cette stagnation, il faut regarder du côté d’un phénomène bien connu des investisseurs, mais rarement évoqué dans les médias : les appels de marge.

Quand un investisseur achète des actions ou des matières premières à crédit (ce qui est courant), il doit déposer un certain montant en garantie, appelé la marge. Mais si les marchés chutent brutalement, son courtier lui demande de remettre du cash immédiatement, faute de quoi sa position sera liquidée de force. C’est l’appel de marge.

Et là, c’est le coup de stress : il faut trouver du cash rapidement. Et quoi de plus facile à vendre que l’or ? C’est liquide, c’est coté en continu, et ça permet de lever de l’argent sans trop se poser de questions. Résultat : plutôt que de monter, l’or est vendu en urgence pour couvrir les pertes ailleurs.

Ce n’est pas la première fois que ça arrive. En 2008, en pleine crise financière, l’or a perdu 6,9 % en une seule journée. En mars 2020, au début du Covid, alors que les Bourses s’effondraient, l’or reculait de 4 à 5 % par séance, passant sous les 1.500 dollars avant de rebondir vers les 2.000 dollars en août 2020.

Moralité ? Quand tout s’écroule, l’or peut être vendu dans la panique à court terme, mais il a toujours su rebondir et reprendre sa place de valeur refuge une fois la tempête passée.

Trump, Musk et l’opération Fort Knox

Mais au-delà des jeux de marché, l’or s’apprête à vivre un moment hautement médiatique.

Donald Trump et Elon Musk prévoient une visite très commentée à Fort Knox, là où les États-Unis stockent leur or. Objectif affiché ? Rassurer le public sur la présence effective de l’or américain. Car oui, depuis des années, des rumeurs circulent : et si une partie des réserves avait disparu ? Et si JP Morgan ou d’autres grandes banques s’étaient servies ?

Alors, un audit en bonne et due forme ? Pas vraiment. Ne vous attendez pas à voir Musk et Trump compter les lingots un par un ! Ce sera avant tout un show : quelques images, quelques déclarations tonitruantes, et une démonstration orchestrée pour prouver que l’or est bien là.

Un impact sur le marché de l’or ?

La vraie question est : cette opération peut-elle influencer les cours de l’or ?

Rétablir la confiance dans les réserves américaines pourrait, à court terme, rassurer les investisseurs et stabiliser le marché. Mais l’enjeu est ailleurs : l’or ne se joue plus uniquement à Washington. Aujourd’hui, ce sont les banques centrales des pays émergents qui dictent la tendance en achetant massivement du métal jaune pour se protéger du dollar.

Alors, si cette visite fait du bruit, l’or, lui, continuera de suivre ses propres règles. Car au final, ce qui fait grimper l’or, ce n’est pas un coup de com’… mais bien la peur, l’incertitude et la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires. Et ça, Trump et Musk ne pourront pas l’auditer.