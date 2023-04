L’or a à nouveau la cote, mais pour combien de temps ?

Les auditeurs plus âgés se souviennent sans doute du film « La folie des grandeurs » avec Louis de Funès et dans lequel Yves Montand réveillait son maître avec quelques paroles bien choisies et un tintement de pièces d’or : « il est l’or de se réveiller, mon senior, il est huit or ».

Il faut croire que l’or s’est réveillé ces dernières semaines. La preuve, il s’échange aujourd’hui autour de 2000 dollars l’once. Je rappelle que la mesure de l’once, c’est 31 grammes d’or.



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Donc, après avoir végété durant l’été autour des 1600 dollars, l’once d’or a retrouvé son brillant si je puis dire. D’abord pour des raisons purement mécaniques. Quand le dollar baisse, le métal jaune grimpe et vice-versa. C’est exactement ce qui se déroule en ce moment. Le billet vert avait, à un moment donné, atteint la parité avec l’euro, mais ce n’est plus le cas aujourd’hui. Et lorsque le dollar chute, l’or brille un peu plus.

L’or valeur refuge, c’est un dogme religieux

L’autre argument que nous servent les spécialistes, c’est que l’or est la valeur refuge par excellence. J’ai toujours un doute à ce propos, car l’actualité a montré des tas de cas de tension géopolitiques où l’or n’avait pas bougé. Donc l’or valeur refuge, c’est plus un dogme religieux qu’une véritable vérité statistique. Mais il est vrai qu’aujourd’hui, les vendeurs d’or ont remarqué qu’avec les faillites de 3 banques aux Etats-Unis, et les questions qui se posent encore sur le véritable état de solidité des banques, certains particuliers se disent qu’il faut avoir un peu d’or avec soi. Ce qui montre que l’achat d’or suit aussi les soubresauts de l’actualité. C’était également le cas lorsque le virus du covid a gelé nos économies pendant de longs mois. Mais comme je vous l’ai déjà indiqué, l’inquiétude autour du secteur bancaire n’est pas la seule raison qui explique la bonne santé de l’or. La faiblesse du dollar joue aussi un rôle important.

Les particuliers aiment souvent acheter de l’or physique, car justement, à l’inverse d’une banque, il ne peut pas tomber en faillite et son prix est clair, car il est fixé chaque jour à Londres. En revanche, le grand souci du métal jaune, c’est qu’il ne rapporte aucun rendement. La seule manière de gagner de l’argent avec l’or, c’est que le monde soit à feu et à sang, sinon il ne produit aucun rendement, aucun intérêt. Et justement, nous sommes encore dans une période où l’inflation est jugée encore trop haute par les banques centrales et donc elles vont encore continuer à augmenter les taux d’intérêt pour combattre l’inflation. Or, des taux hauts, en principe, ce n’est jamais bon pour l’or qui comme je viens de vous le rappelle ne rapporte rien.

Vu comme ça, certains lectrices et lecteurs avisés se diront que ça ne sert plus à rien d’avoir de l’or. Trop simple comme argument, les amoureux de l’or ne lâchent rien, car ils constatent que les banques centrales achètent de l’or en veux-tu en voilà. Et ces achats dopent le cours de l’or, et ces dingues de l’or estiment que des pays comme la Chine et la Russie veulent se désengager de plus en plus du dollar et préfèrent cumuler de l’or à la place de la devise américaine. Selon ces optimistes, tout cela va soutenir le cours de l’or au cours des prochains mois. C’est un pari comme toujours. Et après tout, celui qui désire le miel doit supporter la piqûre des abeilles.