Les vrais maîtres du monde

Qui sont les maîtres du monde ? Indice : ce n’est pas les présidents des États-Unis ou de la Chine.

Les vrais du monde, ce sont 7 sociétés. Elles sont toutes américaines. Les investisseurs en Bourse leur ont même donné un nom : ils les appellent les 7 fantastiques. Ces 7 entreprises ont pour nom Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta (ex-Facebook) et Nvidia. Elles ont comme point commun d’être les locomotives de la Bourse américaine. La plus petite Nvidia, qui aime se présenter comme le moteur de l’intelligence artificielle, pèse un peu plus de 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. La plus grosse, c’est Apple avec ses plus de 3000 milliards de dollars de capitalisation.

Il s’agit d’un club fermé. Peu de sociétés au monde peuvent en effet se targuer d’afficher une capitalisation boursière de minimum 1000 milliards de dollars. Et il est d’autant plus fermé que les performances boursières de ces 7 sociétés cotées sont tellement phénoménales qu’elles sont en quelque sorte l’arbre qui a caché la forêt. Si les indices boursiers américains ont été aussi bons durant le premier semestre de cette année, c’est surtout grâce à ces 7 sociétés. Si vous prenez l’indice boursier S&P 500, celui qui regroupe les 500 sociétés cotées sur la bourse américaine, vous pouvez dire, sans trop exagérer, que ces 7 sociétés ont laissé sur place les 493 autres valeurs !

C’est exactement comme à la Bourse de Paris. L’indice CAC 40 s’est bien comporté, mais il a surtout été porté par les valeurs du luxe comme les actions de LVMH ou Hermès. Ici aussi l’arbre du luxe a caché la forêt des déceptions.

Autre fait notable : Ces maîtres du monde que sont les Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta et Nvidia ne font pas que la pluie et le beau temps dans le secteur technologique. Ils le font aussi en Bourse. Chacun des patrons de ces 7 entreprises est reçu comme des chefs d’État par les présidents ou Premiers ministres de nos grands et plus petits pays. Chaque pays fait les yeux doux aux patrons de ces 7 fantastiques pour qu’ils viennent investir dans leur pays. Ces entreprises sont toutes puissantes. Elles font aussi tout pour le rester. En 2022, Google, Amazon, Apple, Meta et Microsoft ont investi 200 milliards de dollars sous forme de recherche et développement. À titre de comparaison, ces 200 milliards sont l’équivalent de 30% du budget de la recherche de toutes les entreprises cotées aux États-Unis. Comme le faisait remarquer l’excellent commentateur boursier Marc Fiorentino, le groupe ABBA avait raison de chanter : the winner takes it all. Les gagnants de l’économie d’aujourd’hui raflent non seulement la mise, mais ils ne laissent que des miettes aux autres.