Les sacs Vuitton au prix de l’or ?

La crise, mais quelle crise ? Si elle existe, elle n’est pas pour tout le monde. La preuve, le luxe se porte bien. Que dis-je, il se porte à merveille !

LVMH, le premier groupe mondial du Luxe est même devenu l’entreprise la plus importante d’Europe. Comment je le sais ? Simple, parce que LVMH est cotée en Bourse et qu’elle vaut depuis quelques jours plus de 500 milliards de dollars à la Bourse de Paris. En euros, c’est l’équivalent de 453 milliards ! C’est énorme, c’est bluffant même pour les blasés de la Bourse.

Mon collègue parisien Marc Fiorentino, commentateur financier réputé a raison de dire qu’il y a un adage boursier qui dit que « les arbres ne grimpent pas jusqu’au ciel ».

Mais visiblement, cet adage ne marche pas pour les sacs Louis Vuitton ! Malgré le Covid, malgré la guerre en Ukraine, malgré la fermeture de la Chine pendant 3 ans pour cause de crise sanitaire alors que c’est le premier marché de LVMH, il n’y a rien à faire, ce groupe de luxe passe à travers toutes les tempêtes.

A chaque fois, les prévisions financières de ce géant du luxe dépassent les attentes des analystes financiers. Le résultat, c’est que l’action LVMH est valorisé 23 fois ses bénéfices par action alors que la moyenne de la Bourse de Paris est de 13 fois les bénéfices.

Quand je vous donne ce chiffre qui dit que l’action LVMH est cotée aujourd’hui à 900 euros, soit 23 fois ses bénéfices, c’est qu’elle est chère, très chère.

Mais, elle n’est pas seule dans ce cas. Je vous ai dit en introduction que le luxe se porte à merveille. La preuve, Hermès, le concurrent du groupe LVMH, est certes un groupe plus petit, mais il est encore mieux valorisé en Bourse puisque l’action Hermès s’achète à 2.000 euros pièce. Pire encore, l’action Hermès est valorisée non pas 23 fois ses bénéfices comme LVMH mais…. 50 fois ses bénéfices ! C’est ahurissant ! Vous savez, ce genre de chiffre en dit long sur l’état de l’économie de chaque côté de l’Atlantique.

Aux Etats-Unis, les sociétés les mieux cotées en Bourse sont les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, Amazon et autre Microsoft. Chez nous, dans notre vieille Europe, ce sont les valeurs du luxe dont LVMH qui arrivent en tête.

De là, à dire qu’en Amérique, on valorise les nouvelles technologies, (l’avenir donc) et que nous, en Europe, nous valorisons, le luxe (donc le passé) il n’y a qu’un pas qu’il faut se garder de franchir, car c’est en réalité plus complexe que cela.

Mais, c’est vrai, voir que le secteur du Luxe est aujourd’hui le secteur le mieux valorisé en Bourse en Europe, c’est interpellant, surtout en pleine crise. C’est simple, LVMH est tellement plébiscitée en Bourse qu’elle arrive dans le top 10 mondial en termes de capitalisation boursière.

Avec ses 500 milliards de dollars de valorisation, la valeur de LVMH a dépassé celle de la carte VISA. Elle va sans doute vite dépasser la valeur de Tesla qui n’est qu’à 5 milliards de dollars de différence. Le propriétaire des sacs Vuitton pourrait même bientôt dépasser en valorisation Meta, le nouveau nom de Facebook. C’est sans doute une question de semaines ou de jours, qui sait ?

En lisant cette chronique, je parie que vous aurez deux attitudes. L’une consistant à dire : faut-il acheter cette action ou est-ce trop tard ? L’autre consistant à dire, mais que c’est scandaleux ce déluge d’argent pour des choses frivoles comme des sacs ou des parfums ! Je me garderai bien de prendre position : j’ai lu Paul Valéry et j’ai appris – comme lui – que « ce qui est simple est toujours faux. Et ce qui ne l’est pas est inutilisable ». Bonne méditation et surtout belle journée !