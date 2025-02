Les Magnificent Seven résistent à la tempête DeepSeek : la fin du boom des puces AI ? 

Quelle semaine sur les marchés ! Les Magnificent Seven, ces 7 mastodontes de la tech qui dictent la tendance du S&P 500, ont pris un sérieux coup de chaud avec l’arrivée fracassante de DeepSeek, un chatbot ultra-avancé et surtout ultra-low-cost.

De quoi donner des sueurs froides aux investisseurs, déjà en proie au doute face à des valorisations stratosphériques. Pourtant, malgré la secousse, ces géants restent debout.

Meta et Apple, rois du ring

Alors que Nvidia et Microsoft ont encaissé des coups durs, Meta et Apple ont tiré leur épingle du jeu. Meta, en particulier, a réussi un véritable tour de force : malgré des prévisions de revenus décevantes, l’action a grimpé de 6,4 % sur la semaine dernière. Pourquoi ? Parce que Mark Zuckerberg a su trouver les mots justes en rassurant sur la stratégie IA de Meta. Résultat : une série de 10 séances consécutives dans le vert, du jamais-vu depuis une décennie !

Chez Microsoft, c’est une autre histoire. Le groupe a perdu 6,5 % après des résultats cloud en deçà des attentes. Pire encore, Nvidia s’est effondré de 16%, rayant 500 milliards de dollars de sa capitalisation en une semaine. La raison ? Un doute grandissant : et si l’eldorado des puces AI était déjà derrière nous ?

DeepSeek, le grain de sable dans la machine

Le déclencheur du mini-séisme de la semaine dernière, c’est DeepSeek, un chatbot nouvelle génération qui a mis la pression sur l’ensemble du secteur. Son atout majeur ? Un modèle avancé et bon marché, qui pourrait rebattre les cartes et réduire la dépendance aux coûteuses puces de Nvidia et consorts.

Si ce scénario se confirme, il pourrait signifier la fin de la frénésie autour des semi-conducteurs. C’est d’ailleurs ce qui a poussé certains investisseurs, comme Adam Sarhan de 50 Park Investments, à réduire leur exposition aux valeurs d’infrastructure AI, par crainte d’un retournement brutal du marché.

Valorisations en orbite : combien de temps ça peut tenir ?

Avec toutes ces turbulences, une question brûle les lèvres des investisseurs : jusqu’où peut-on aller avec des valorisations aussi délirantes ? Un indice : le ratio cours/bénéfice des Magnificent Seven atteint désormais 31 fois les profits attendus sur les 12 prochains mois, contre 20 fin 2022. C’est énorme, surtout quand on sait que le S&P 500 est à 22 fois.

Autrement dit, la pression est maximale : les géants de la tech n’ont plus le droit à l’erreur. Les investisseurs attendent des preuves concrètes que les milliards injectés dans l’IA vont rapporter gros. Si les résultats ne suivent pas, la correction pourrait être brutale.

L’euphorie peut-elle durer ?

Pour l’instant, les marchés restent portés par une forme de “folie rationnelle” : tant que la tech fait rêver, les cours montent. Mais comme le rappelle Dave Mazza de Roundhill Investments à mes confrères de Bloomberg, on flirte avec l’euphorie. Si la croissance des bénéfices ralentit trop, l’atterrissage pourrait être douloureux.

En attendant, les investisseurs restent suspendus aux résultats d’Alphabet et Amazon, attendus cette semaine. Un faux pas de l’un de ces deux poids lourds, et le château de cartes pourrait vaciller.

Bref, DeepSeek vient de jeter un pavé dans la mare. La révolution de l’IA pourrait bien ne pas se jouer là où on l’attendait, et certains géants risquent d’en faire les frais. À suivre de très près.