Frissons d’Intelligence Artificielle: Entre Passé Recomposé et Futur Probabiliste

Chaque jour, nous constatons les conséquences de l’intelligence artificielle. Les multiples formes qu’elle prend, comme ChatGPT, sont stupéfiantes. Une chanson inédite de John Lennon, retrouvée sur une cassette destinée à être offerte en cadeau à Paul McCartney, deviendra la dernière chanson des Beatles, avec la voix de John Lennon reconstituée.

Cela m’a fait frissonner : tout ce que j’ai appris sur les Beatles sera un jour décomposé et reconstitué par de nombreuses intelligences artificielles qui saperont nos identités.

En tant que non-philosophe, non-sociologue et non-informaticien, ma compréhension des différents systèmes d’IA est plutôt limitée. Cependant, je remarque que ces nouvelles technologies ont un impact considérable sur l’apprentissage, y compris le mien, dans les domaines académiques que j’enseigne. Elles sont capables de construire, d’illustrer et de documenter des raisonnements complexes nécessitant une vaste connaissance, dépassant même celle des érudits humains. Toutes les disciplines scientifiques et expérientielles seront bouleversées.

Ainsi, les progrès futurs de l’IA, qui deviendra inductive et heuristique, entraîneront une remise en question des connaissances que nous avons acquises. Il semblera que ces connaissances se dissolvent constamment en nous. De plus, cela conduira à une normalisation et à une prévisibilité des comportements, renforcées par les systèmes de surveillance omniprésents tels que les réseaux sociaux et la géolocalisation. Même nos intuitions seront révélées avant même que nous les exprimions, sans considérer qu’elles puissent être suggérées et partagées avant d’être réfléchies.

Mais que se passe-t-il ? Nous allons peut-être vivre un effondrement intérieur, car nos constructions psychologiques et intellectuelles, qui définissent tous les aspects de notre personnalité, se dissoudront dans des passés recomposés, des présents où le vrai et le faux seront indissociables, et des futurs probabilistes.

Le temps deviendra instantané, la connaissance sera éphémère et la stabilité de nos comportements sera remise en question.

Dans un tel monde où la norme et la surveillance sont de plus en plus présentes, où est donc la dissidence intellectuelle et comportementale ? Comment pouvons-nous nous affranchir des normes établies ? Peut-être seulement à travers une dissidence citoyenne. Cela pourrait conduire à une combinaison entre une explosion sociale (ou à un totalitarisme) et une implosion intérieure individuelle.

Le futur est en train de nous dépasser.