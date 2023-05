Faut-il acheter du bitcoin?

Le marché du Bitcoin est ouvert jours et nuits et peut connaître des fluctuations extrêmes. Garder une approche sereine en tant qu’investisseur peut s’apparenter à une ballade en montagne russe Cependant, le pouvoir de diversification offert par le Bitcoin par rapport aux autres classes d’actifs, ainsi que les opportunités de performance à long terme qu’il peut offrir sur une période de cinq ans, en définissent l’attrait de l’investisseur.

Il est donc prudent de savoir appréhender cette volatilité extrême. Mais quels sont les principes qui permettent de réduire une volatilité qui se situe autour de 60% en moyenne sur le bitcoin alors que celle des actions américaines est plutôt de l’ordre de 20%.

Le secret de la maîtrise de la volatilité

Il vaut mieux avec plus que des notions d’investissement lorsque l’on veut s’attaquer au Bitcoin en tant qu’outil d’investissement et de spéculation. Avec un minimum de formation et de compréhension des marchés, il est possible de créer un portefeuille stable. Que faire si vous n’avez pas la compétence ou le temps de créer un modèle d’investissement élaboré?

En l’absence de modèle d’investissement élaboré il existe une solution assez simple pour juguler la volatilité, le DCA (dollar cost average) qui consiste à lisser son prix d’entrée en achetant en plusieurs fois au lieu d’exécuter un ordre unique. Cependant, cette méthode peut conduire à investir régulièrement dans un investissement perdant, ou encore à ne pas profiter d’une bonne opportunité de marché.

Pour éviter ces écueils, le principe de base pour le choix d’un algorithme d’investissement dont le double objectif est de maximiser les gains et de réduire la volatilité est de décomposer la courbe d’évolution d’un marché donné en phases identifiables.

Depuis la naissance du marché des cryptomonnaies, l’évolution des cours se décompose en trois phases majeures: des phases de Bull Market, des phases de Bear Market et des phases d’incertitudes, dites de trading range.

Les phases décryptées

L’analyse de ces différentes phases au cours du temps, qui permet de constater celles qui disposent d’un niveau d’occurrence plus élevé par rapport aux autres offre une indication majeure dans la conception d’un algorithme visant à anticiper le marché et à maîtriser sa volatilité.

Dans le cas des cryptomonnaies, et du Bitcoin en particulier, nous sommes face à un marché de tendances où les périodes de Bull et de Bear Market sont bien plus longues que les périodes de transition, ou de trading range.

En vert : bull market

En orange : bear market

En bleu : transition

En observant le graphique ci-dessus, il est évident que les périodes de fortes hausses ou de fortes baisses du marché sont plus longues que les périodes d’incertitude. Ainsi, le marché du bitcoin est un marché de tendance, ce qui constitue l’invariant majeur à exploiter pour élaborer un algorithme capable de lisser la volatilité.

On remarque que les périodes pour le moment se lissent sur 6-8 mois.

Pour réduire la volatilité dans les périodes où elle est néfaste, surtout pendant les périodes de Bear Market, il existe plusieurs approches pour construire un modèle d’achat/vente. Ces approches peuvent utiliser des éléments de statistique, de finance comportementale, de traitement du signal, d’analyse technique, ainsi que des corrélations avec d’autres classes d’actifs ou des contextes macroéconomiques. Tous ces éléments auront un impact sur une monnaie dont le but principal est spéculatif. D’ailleurs ce n’est pas pour rien qu’une multitude d’ETF ont été créés sur base du bitcoin.

Cette démarche permet de conceptualiser un modèle solide et de réduire considérablement la volatilité. Ensuite, selon le type de solution d’investissement (Absolute Return ou Long Only) et le poids que l’on donne aux deux objectifs (maximisation des gains et lissage de la volatilité), on peut pondérer les paramètres et ajouter d’autres principes clés pour réduire davantage la volatilité.

Le deuxième élément clé consiste à ajuster son levier d’exposition global en fonction du risque que l’on est prêt à prendre.

Enfin, le troisième élément clé consiste à ajouter une couche de money management. Le money management, avec le market timing et le stock picking (le cas échéant), est la 3ème pierre angulaire d’une solution d’investissement, car il permet de maîtriser le risque en assignant des “stop loss” et “take profit” ainsi que des sous-variations d’expositions en fonction des phases de marché.

La principale difficulté rencontrée sur le marché du bitcoin dans l’élaboration de ce type de modèle visant à maîtriser la volatilité est le phénomène de flash crash, qui peut entraîner une baisse de 20, 30, voire 40% en quelques heures sans constituer nécessairement un retournement de tendance.

Ainsi, il est crucial de savoir identifier les signaux précurseurs des flash crash, de comprendre la signification d’une nouvelle donnée dans un contexte de marché particulier, et de choisir judicieusement l’unité de temps du modèle pour concevoir un modèle algorithmique pertinent sur le Bitcoin.

En somme, étant donné la sophistication requise pour élaborer un modèle de gestion algorithmique efficace et la spécificité des cryptomonnaies, il est impératif de s’entourer d’experts du secteur pour investir sereinement dans ce domaine.

Faut-il donc acheter du bitcoin?

Si vous n’êtes pas un investisseur averti, il serait plutôt déconseillé d’acheter du bitcoin en tant que particulier avec votre bas de laine. Cela s’apparente à jouer au casino. Vous pouvez tout aussi bien gagner que perdre en fonction de la longueur de la phase dnas laquelle on se trouve.

Un autre danger non négligeable est l’essence même du bitcoin qui est devenu un valeur non fongible spéculative et non une véritable monnaie. Ceci amène un risque complémentaire d’effondrement complet de la monnaie si un moment, la confiance dans un rendement futur venait à devenir réellement trop longue ou que l’ensemble des détenteurs de bitcoin serait massivement à la vente cassant dans ce cas la valeur du bitcoin.

Une chronique de Georges Caron