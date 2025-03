Est-on à l’aube d’un nouveau krach boursier ? 

-12% pour la Bourse américaine. -30% pour le bitcoin. Ou encore -50% pour Tesla. Mais que se passe-t-il sur les marchés financiers ?

Pourquoi ça chute ?

Les investisseurs craignent une nouvelle récession aux Etats-Unis , avec les décisions du Président Trump ;

, avec les décisions du Président Trump ; Les tensions géopolitiques avec la guerre russo-ukrainienne n’aident pas les marchés à retrouver une certaine sérénité ;

avec la guerre russo-ukrainienne n’aident pas les marchés à retrouver une certaine sérénité ; Certains grands investisseurs disent qu’on est à l’aube d’un nouveau krach boursier et ça fait paniquer de nombreuses personnes.

Pourquoi la volatilité est tout à fait normale ?

Les marchés n’ont fait qu’augmenter (presque) depuis 2009. +1900% pour le Nasdaq 100, +785% pour le S&P 500 et +175% pour la zone euro. A un moment donné, les marchés doivent reprendre leur souffle. Si la Bourse ne faisait que monter sans aucune correction, ni krach boursier, il y aurait une certaine irrationalité. Le fait qu’il existe des chutes boursières permet de corriger certaines exubérances qui peuvent avoir lieu sur les marchés financiers.

Ensuite, la durée des derniers krachs n’était pas longue. En 2020, ca a chuté pendant 4 semaines. En 2022, la durée du krach boursier a été de quelques semaines, c’est tout. En été 2024, quelques semaines. En moyenne depuis 1900, un krach boursier (qui est une chute de minimum 20% entre le point haut et le point bas qui suit) dure 10 mois. Donc la chute peut encore être longue. L’avenir nous le dira.

Enfin, la volatilité fait partie du jeu. Les périodes de chutes en Bourse sont normales. Par exemple, les Etats-Unis en ont subi 36 entre 1900 et 2024. Et la chute moyenne lors d’un krach pour le S&P 500 est de -36%. Bien loin des -12% actuels.

Mais que faut-il faire ?

Voici mes 7 conseils.

1. Restez calmes

Nos émotions sont notre pire ennemi en Bourse.

La volatilité fait partie de l’équation en Bourse. Le plus souvent ça monte. Parfois ça descend.

Le plus important, c’est de rester calme. Car le stress, la peur et l’anxiété sont de très mauvaises émotions en Bourse.

2. La volatilité fait partie de l’équation

Depuis mars 2009, il y a eu 30 périodes où le S&P 500 (le célèbre indice boursier américain) a perdu plus de 5%. Si on prend des données médianes, ça a duré 26 jours pour une chute médiane de 7.6%. Vous pouvez regarder ci-dessous pour plus de détails :

Cela veut surtout dire que la volatilité fait partie de l’équation en Bourse. Soit on l’accepte et on investit en Bourse. Au contraire, si vous n’acceptez pas la volatilité, alors les investissements en Bourse ne sont pas appropriés pour vous.

3. Pour avoir les meilleurs jours en Bourse, il faut passer par les pires jours

65% du temps, les meilleurs jours en Bourse se passent dans les 2 semaines qui suivent les pires jours en Bourse. Donc, il faut absolument vivre les pires jours en Bourse pour profiter des meilleurs jours. On ne peut pas avoir l’un sans l’autre.

En d’autres termes, c’est au milieu de la tourmente financière que, après des journées à -5 %, -7 % ou encore -10 %, les marchés se reprennent très vite et très fort. Si vous ratez ces journées, c’est extrêmement destructeur de valeur pour votre portefeuille.

Regardez ci-dessous les 10 meilleurs jours en Bourse entre janvier 2003 et décembre 2022. Ils se sont tous déroulés durant des périodes de turbulences boursières :

Donc n’essayez pas de prédire la Bourse et restez investi.

4. Investissez en Bourse pour minimum 10 ans

On n’investit pas en Bourse pour 5 ans. Encore moins pour 3 ans. Ou un an.

On investit en Bourse pour 10 ans, au minimum. Car l’Histoire boursière nous dit que les marchés peuvent prendre 5-7 ans avant de retrouver leur niveau d’avant krach boursier.

5. Investissez en Bourse l’argent dont vous n’avez PAS besoin

Pour ma part, j’ai une épargne de précaution d’environ 25 000 euros. En cas de coup dur, il est là. Mon argent en Bourse, je n’en ai pas besoin normalement.

Il est nécessaire d’avoir une épargne de précaution pour éviter de devoir vendre des investissements pour financer des dépenses. Car si vous n’avez pas d’épargne de précaution et que vous devez vendre des investissements en Bourse, vous pourriez être obligé de le faire à un mauvais moment (durant des moments volatils où vous acteriez des pertes).

6. Définissez votre tolérance à la volatilité

Si vous êtes capable de vivre avec des chutes importantes et des gains potentiels élevés, alors vous pouvez investir 100% dans des ETF actions par exemple.

Par contre, si votre perte maximale que vous pouvez supporter est de 30%, alors il va falloir diversifier les classes d’actifs (classes d’actifs qui rapportent moins à long terme mais qui peuvent servir de coussin de sécurité, d’airbag en cas de krach boursier, comme les obligations de bonne qualité ou l’or, par exemple).

S’il est impossible pour vous de voir ou d’imaginer votre portefeuille fluctuer de 15-20%, aussi bien à la hausse qu’à la baisse, alors les investissements en Bourse ne sont pas appropriés pour vous, tant pour des actions que pour des obligations. Souvenons nous que les portefeuilles défensifs ont perdu entre 15% et 18% en 2022 (à cause de la hausse des taux d’intérêts).

7. Investissez tous les mois

Si vous avez des rentrées financières régulières, investissez régulièrement (exemple : tous les mois).

Si les marchés continuent de baisser, vous achèterez moins cher lors de vos investissements mensuels. Si ça monte, votre portefeuille global en profitera.

En plus, investir tous les mois permet d’éviter de se poser la question ”quand est-ce le bon moment pour investir en Bourse ?”.

Je n’ai pas de boule de cristal. Personne ne l’a.

Alors, on investit tous les mois. Point.