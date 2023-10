Citroën veut faire décoller le marché de la voiture électrique abordable

La bataille pour la voiture électrique a démarré en Europe. Comme vous le savez, les députés européens ont voté en masse une loi qui interdit de vendre des voitures thermiques sur notre continent à partir de 2035.

Si les politiques ont salué une décision positive pour la planète, les industriels du secteur automobile ont fait la grimace, car, selon eux, nos eurodéputés ont surtout ouvert un boulevard gigantesque aux voitures électriques chinoises. Il est vrai que le défi pour les industriels du secteur, c’est de proposer à la classe moyenne un véhicule électrique à un prix abordable. Or, jusqu’à présent, ce n’était pas le cas. Bien souvent, le seuil des 30 ou 35 000 euros était dépassé. Et c’est normal, les constructeurs européens ont d’abord ciblé la clientèle premium, celle qui est la plus facile à convaincre. Mais depuis cette semaine, Citroën a fait fort en présentant la première voiture européenne électrique à moins de 25.000 euros.

L’idée de ce coup de pub, c’est d’arriver avec une voiture dont l’objectif principal est de populariser les véhicules à batterie. Thierry Kostas, le patron de la marque, a estimé auprès de mes confrères des ECHOS que la ë-C3 avec son prix autour de 25.000 euros peut aider à faire décoller ce marché de la voiture électrique en Europe. Pour l’instant, les voitures électriques représentent environ 15% des ventes de voitures en Europe. Mais à horizon de 2035, ce chiffre de 15% devrait passer à 100%. Les constructeurs doivent donc mettre les bouchées doubles pour atteindre cet objectif. Pour arriver à ce prix cassé de 25.000 euros, Citroën a réduit ses coûts drastiquement, notamment en jouant sur une chimie de batterie moins dense en énergie, mais meilleur marché, mais aussi en rognant sur certains équipements comme l’écran numérique sur la planche de bord. Par ailleurs, cette nouvelle voiture a été pensée par les ingénieurs de manière à ce que les pièces y soient plus simples à monter, ce qui permet de gagner du temps de production. Et en effet, le temps d’assemblage est 25% moins long que pour l’ancienne version de la C3. Ce n’est pas tout. La Citroën ë-C3 est fabriquée en Slovaquie, et comme ce modèle sera aussi disponible en version essence et hybride, cela veut dire que les volumes de fabrication seront plus importants et donc c’est un levier pour baisser les coûts.

Comme vous vous en doutez, le prix n’est pas le seul aspect qui nous intéresse nous consommateurs dans cette bataille pour la mobilité électrique. L’autonomie de la batterie est aussi un point ultra important auquel nous prêtons tous attention. Disons-le tout de go, l’autonomie de ce nouveau véhicule est promise autour des 300 kilomètres. A priori, c’est assez, car les citoyens utilisent leur voiture à 80% du temps uniquement pour les trajets domicile travail. Bien entendu, la question de l’autonomie se pose surtout pour les sorties du weekend et les vacances. Comme le fait remarquer un spécialiste de Rolan Berger auprès de mes confrères du Figaro , « sur l’autoroute, avec un coffre sur le toit, quatre passagers, du chauffage et une route montagneuse, vous pouvez diviser par deux l’autonomie de la batterie. Donc, il faudra s’arrêter souvent et surtout ne pas attendre d’avoir vidé la batterie pour la recharger et ralentir sa vitesse de croisière ». Il est là, le vrai défi des constructeurs automobiles européens. Non seulement ils doivent face à la concurrence chinoise, non seulement ils doivent faire face à la concurrence des autres constructeurs européens, mais le défi le plus important, c’est le consommateur. Il devra changer de comportement en raison de la faible autonomie des batteries. Or, là encore, le même spécialiste de Roland Berger répète que, « les gens n’ont pas envie de changer leurs habitudes et donc ils vont sans doute retarder le plus tard possible la bascule vers le véhicule électrique et entretenir d’ici là leur voiture à essence le plus longtemps possible ». Normal, le citoyen a fini par comprendre que le vert, c’est bien, mais que le vert, c’est cher.