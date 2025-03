BYD, 5 minutes pour charger la voiture électrique… et  changer le monde

Bonne nouvelle si vous hésitez encore à passer à la voiture électrique à cause de la recharge trop lente : le problème est en passe d’être réglé. Et pas dans dix ans, non. Aujourd’hui, maintenant. Grâce à qui ? Grâce à BYD, le constructeur chinois qui s’impose comme le plus sérieux rival de Tesla. Et pour une fois, ce n’est pas du blabla marketing, c’est une vraie révolution technique.

BYD vient de dévoiler ce qu’il appelle la Super e-Platform. Derrière ce nom futuriste, une avancée concrète : 470 kilomètres d’autonomie en cinq minutes de recharge. Cinq minutes ! C’est plus rapide qu’un plein d’essence ou qu’un passage au drive. Pour être clair : c’est 2 kilomètres d’autonomie gagnés chaque seconde. On n’est plus dans l’électrique, on est dans le supersonique.

Avec cette technologie, BYD frappe un grand coup dans l’un des points faibles majeurs des voitures électriques : la lenteur du rechargement. Et ils n’ont pas seulement gagné en vitesse, ils ont aussi surmonté les défis techniques que ça pose : chauffe des batteries, usure prématurée, coût d’infrastructure… BYD a tout optimisé, notamment grâce à un système de refroidissement ultra-performant et des batteries de dernière génération.

Pendant que Tesla annonce 320 kilomètres en 15 minutes, que BMW ou Mercedes promettent autour de 300 kilomètres en 10 minutes, BYD s’offre un boulevard avec ses 470 kilomètres en 5 minutes. Et le tout sera disponible dès avril en Chine sur deux modèles : la Han L et la Tang L, pour un peu plus de 37 000 euros. BYD va même installer 4000 bornes compatibles dans tout le pays pour accompagner ce bond technologique.

Cerise sur la batterie : BYD offre depuis peu un système de conduite assistée avancé – “God’s Eye” – gratuitement sur toute sa gamme. Gratuitement, même sur les modèles les plus abordables. Du jamais vu.

Alors bien sûr, il y a une ombre au tableau : cette montée en puissance chinoise est aussi le reflet d’un recul technologique de l’Europe. Souvenez-vous, il y a 20 ou 25 ans, Pascal Lamy, ex-patron de l’OMC, expliquait d’un ton condescendant que c’était normal de laisser les Chinois nous vendre des T-shirts, tant qu’on leur vendait des technologies de pointe comme des Airbus. Mais aujourd’hui, ce sont eux qui nous vendent les voitures, les batteries, les innovations. Le T-shirt est devenu voiture électrique.

Mais ne boudons pas notre plaisir. Pour les consommateurs, c’est un immense progrès. L’obstacle psychologique et pratique du “temps de recharge” est en train de disparaître. Et c’est peut-être ça, la vraie bascule vers une adoption massive des voitures électriques. Alors oui, l’innovation vient de Chine. Et même si, pour l’instant, elle reste réservée au marché chinois, le bénéfice, lui, est global.

En résumé : 5 minutes de recharge, 470 kilomètres d’autonomie. L’électrique entre dans une nouvelle ère.