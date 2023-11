Black Friday: attention aux fausses promesses

Aujourd’hui, c’est le vendredi noir : ce fameux Black Friday qui fait fantasmer tellement de consommateurs. Pour ma part, j’aime rappeler à mes amis qu’au fond les soldes, quel que soit leur nom, jouent sur notre psychologie.

Bien souvent, comme le disait je ne sais plus quel humoriste, au fond, nous achetons des biens dont nous n’avons pas vraiment besoin, avec bien souvent de l’argent que nous n’avons pas, pour impressionner des gens que l’on ne connaît pas.

Et encore faut-il que le Black Friday soit réellement une aubaine. La plupart des personnes qui s’y adonnent le pensent sincèrement, ne serait-ce que parce qu’elles pensent que le Black Friday permet de lutter contre l’inflation et donne donc un peu de couleur à leur pouvoir d’achat. En fait, rien n’est plus faux ! Test Achats, l’association de défense des consommateurs, a suivi plus de 17.000 deals et a constaté que seulement 24% de ces 17.000 deals étaient de bonnes affaires.

Le Black Friday est aussi une menace pour les petits commerçants physiques. D’autant que la communication autour de ce vendredi noir démarre de plus en plus tôt, et le résultat, c’est que les consommateurs reportent leurs achats au détriment de ces petits commerçants. Sans oublier que le vendredi noir devient de plus en plus une semaine noire, autrement dit, le Black Friday s’étire parfois au-delà des 24 heures. Là encore, au détriment des commerces locaux et au grand bénéfice des grands acteurs de l’e-commerce situés à l’étranger et qui eux peuvent jouer sur l’effet volume.

Hormis ces constats, il faut aussi plus que jamais expliquer que Black Friday permet sans doute quelques bonnes affaires, mais que c’est aussi la période préférée des escrocs. Les petits et grands escrocs sont de sortie à partir de ce vendredi. Les uns se contentent d’afficher des réductions importantes en oubliant juste de dire qu’ils ont augmenté facticement leurs prix quelques jours auparavant. Attention donc aux prix artificiellement gonflés dont l’unique but est d’afficher un rabais important. La solution pour ne pas se faire arnaquer, c’est de comparer le prix du produit en question sur d’autres sites connus pour voir si le rabais est fantaisiste ou pas.

Ne vous laissez pas non plus inciter à agir dans l’urgence. Si vous voyez des messages comme « plus que 3 articles en stock » ou des options présélectionnées ou des abonnements cachés, vous devez redoubler de prudence. De même si vous recevez un message sous forme d’appel ou de SMS ou d’email pour vous demander d’appeler un numéro de transporteur pour recevoir un colis, il y a des chances que ce soit un numéro surtaxé.

De même, méfiez-vous du dropshipping, c’est une technique qui consiste à mettre en vente un produit, que le vendeur n’a pas encore dans son stock, mais qu’il va seulement obtenir auprès d’un fournisseur une fois que vous aurez payé la commande. Ce n’est pas illégal en soit, mais parfois le produit n’arrive jamais ou il est défectueux…

Donc, vous l’avez compris, plus que jamais, il est urgent d’être lent dans votre shopping on line : ne succombez jamais aux techniques marketing de l’urgence, ne cliquez pas trop vite sur un bouton ou un lien, et regardez à deux fois ce que vous achetez. Comme me le dit souvent un ami, homme d’affaires spécialisé en biométrie : ils ont l’heure et nous le temps.