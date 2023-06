Apple, un casque de réalité virtuelle à 3499 dollars. L’âne Tim et Steve le génie ?

Si vous avez des adolescents à la maison ou des amis férus de technologie, vous n’y échapperez pas aujourd’hui : ils vont sans doute vous bassiner avec le nouveau casque de réalité virtuelle à 3499 dollars présenté en grande pompe ce lundi par Apple.

J’ai bien dit présenter, car ce casque au design très chic proche des lunettes de ski ne sera disponible qu’en 2024. C’est un lancement qui a étonné le petit monde technologique. D’abord, parce qu’il va à l’encontre de la tendance du moment, à savoir l’intelligence artificielle. Ensuite, parce que la réalité virtuelle, on pensait que c’était déjà mort. Les plus cyniques nous disent même que cette réalité virtuelle, ce Metavers, cet univers parallèle tant vanté par Mark Zuckerberg n’était qu’une diversion pour détourner le regard des investisseurs du fait que Facebook, alias Meta, était devenu un colosse aux pieds d’argile. Non seulement son audience a vieilli, mais encore sa filiale la plus dynamique (c.-à-d. Instagram) souffrait de la concurrence de TikTok. Donc, pour détourner l’attention des investisseurs Mark Zuckerberg aurait dont abattu sa carte maîtresse : le Metavers !

Je crois que c’est une vision exagérée, il y a beau être l’un des hommes les plus riches du monde, je ne vois Mark Zuckerberg s’amuser à dilapider 10 milliards de dollars pour convaincre le monde que l’avenir sera demain dans le Metavers qu’il essaie de nous vendre en vain. Je dis en vain, car ce Metavers est dépeuplé. Moins de 200.000 utilisateurs selon une étude. Même les chercheurs en charge de ce Nouveau Monde virtuel ont démissionné de leurs postes faute d’y croire et les annonceurs ont fini par bouder le Metavers. A l’inverse de Facebook qui a créé une audience gigantesque qu’elle a vendue ensuite aux annonceurs, dans le Metavers il n’y avait personne ou presque. Malgré tout, quelques annonceurs victimes de la mode ou de substances hallucinogènes s’y sont quand même lancés. Comme l’écrivent mes confrères des Echos, c’est comme si un magazine avait de la publicité sans articles. Bref, le monde à l’envers.

Voir Apple se lancer également dans la réalité virtuelle étonne, et la question reste pendante : que va faire Apple dans ce monde ? Les casques ont beau être beaux, ils ne sont pas d’une grande utilité s’il n’y a pas un écosystème autour. Mais Apple rappelle que l‘iPhone, pour révolutionnaire qu’il ait été lorsqu’il a été lancé sur le marché en 2007, n’a vraiment décollé en 2008 que grâce aux applications imaginées par la communauté des développeurs. Autrement dit, le succès de l’iPhone, c’est l’Apple Store.

Il faudra donc attendre 2024 pour voir si Apple et sa communauté de développeurs pourront reproduire le même exploit dans l’univers virtuel ? C’est une vraie question. Personnellement, j’en ai une autre. Exactement la même que l’excellent éditorialiste Eric Le Boucher : Métavers, Bitcoin, Web 3, etc. Quand est-ce qu’on fera des technologies vraiment utiles ? L’UNESCO a listé nos vrais défis : ils portent sur l’éducation, l’eau et le réchauffement climatique. Or, les innovations qui occupent nos contemporains relèvent, la plupart du temps, du simple divertissement et de la manipulation de nos émotions ou de nos intérêts. Elles s’occupent uniquement à retenir notre attention pour vendre nos données aux annonceurs. Que ce soit aujourd’hui dans le monde réel et demain dans le monde virtuel, peu importe. C’est ce qu’on appelle déjà le capitalisme de surveillance. Une partie des chercheurs en sont conscients et veulent développer une IA vraiment intelligente, une IA qui ne remplace par les professeurs ou les médecins ou les journalistes, mais qui les aide à être meilleurs, plus performants. La question d’Eric le Boucher reste d’actualité : quand est-ce qu’on va enfin faire des technologies vraiment utiles ? Un proverbe arabe dit que l’âne peut aller à la Mecque, il n’en reviendra pas Pèlerin. Porter un casque virtuel ne rendra hélas pas plus intelligent.