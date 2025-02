Surveillance et AI: comment répondre aux besoins de stockage d’un secteur avide de données?

L’intelligence artificielle (IA) révolutionne la sécurité. Les solutions qui étaient autrefois des observateurs passifs et des relais d’information se transforment aujourd’hui en gardiens intelligents, capables de détecter les risques de manière autonome et en temps réel. Les systèmes de surveillance qui nécessitaient des opérateurs humains pour examiner des images pendant des heures appartiendront bientôt au passé.

Les solutions dotées d’IA requièrent une quantité considérable de données. Une gestion efficace des données est donc indispensable pour une application fiable de l’IA dans le domaine de la surveillance. Ces outils sont de plus en plus présents dans les projets de villes intelligentes, entraînant une demande croissante de solutions de stockage des données abordables, fiables et surtout durables. Comment le secteur du gardiennage peut-il relever ce défi ?

Qui dit raffinement, dit plus de données

Le raffinement est incontestablement un concept clé dans la surveillance. Alors que beaucoup associent encore les images de gardiennage à des vidéos granuleuses en noir et blanc, la réalité est tout autre. Aujourd’hui, les caméras produisent des vidéos haute résolution en couleur, avec des débits d’images élevés. Ces avancées permettent d’identifier et de répondre encore mieux et plus rapidement aux menaces pour la sécurité, mais ce raffinement génère également plus de données.

Et ce n’est pas près de s’arrêter. La popularité et la maturité croissantes de l’IA n’ont fait qu’accélérer son adoption dans le secteur. Les caméras et autres solutions de surveillance dotées d’IA se chargent désormais de nombreuses tâches. De la reconnaissance faciale précise à l’analyse en temps réel du comportement humain, les caméras ne se contentent plus d’enregistrer des images grises et granuleuses.

Les notifications en temps réel font partie des innovations majeures de l’IA. Les algorithmes sont capables d’analyser les images en temps réel, transformant les caméras en outils proactifs capables d’alerter en temps réel les opérateurs humains en cas de comportements suspects ou d’activités criminelles potentielles. Cela leur permet de réagir plus rapidement et, à terme, d’améliorer la sécurité dans les lieux publics et privés. Mais là encore, la quantité de données augmente.

Les avantages des solutions d’IA sont indéniables dans le gardiennage, mais les entreprises ont besoin de stratégies de stockage fiables, efficaces et sécurisées. Les systèmes vidéo modernes génèrent d’énormes volumes de données, ce qui exige à la fois de l’espace de stockage et des systèmes de gestion des données. Les solutions hybrides conviennent généralement très bien au secteur de la sécurité. Elles combinent stockage sur site et dans le cloud, tirant ainsi parti des deux : le stockage sur site offre un accès immédiat aux données vidéo critiques, tandis que le stockage dans le cloud garantit l’évolutivité et la redondance.

Dans le domaine de l’analyse d’images vidéo (VIA), on observe une demande renouvelée pour le stockage sur disques durs (HDD). À la fois abordables et durables, ces disques haute capacité répondent parfaitement aux besoins du secteur de la sécurité. Les disques durs restent à la pointe de la technologie de stockage grâce aux progrès constants de la densité de surface. En d’autres termes, les fabricants de HDD permettent aux utilisateurs de stocker plus de données sur le même espace disque. Dans les centres de données, cela se traduit également par une augmentation des capacités de stockage dans un espace physique réduit, car le nombre de disques et de racks nécessaires diminue.

Focus sur la durabilité

Bien entendu, le stockage durable des données doit également être une priorité pour le secteur du gardiennage. À défaut, la croissance exponentielle des données risque d’avoir un coût environnemental énorme. La problématique liée aux déchets électroniques et la transition vers des initiatives d’économie circulaire sont particulièrement cruciales.

Chaque année, nous détruisons inutilement des millions de dispositifs de stockage. Les grands centres de données remplacent leurs disques tous les cinq ans en raison des périodes de garantie, même s’ils fonctionnent encore parfaitement. C’est non seulement néfaste en termes de durabilité, mais aussi de sécurité. Les organisations gagneraient à se tourner vers des dispositifs offrant des capacités de cryptage et d’effacement.

Cela signifie que les disques arrivant en fin de vie n’ont plus besoin d’être détruits. Des prestataires de services certifiés peuvent procéder à l’effacement complet et sûr des données qu’ils contiennent, permettant ainsi de réutiliser les disques dans le cadre d’une économie circulaire. Par ailleurs, détruire un disque ne garantit pas nécessairement que les données qu’il contient ne seront plus lisibles. Une personne disposant des compétences nécessaires pourrait exploiter quelques millimètres seulement de la surface d’un disque pour récupérer les informations qui y sont stockées.

Dans le cadre de l’économie circulaire, le secteur du stockage de données doit redoubler d’efforts. Il pourrait s’inspirer du secteur automobile, pionnier de l’utilisation de matériaux innovants et de conceptions écoénergétiques. La production de dispositifs de stockage devrait accorder une plus grande attention aux matériaux durables, aux énergies renouvelables et aux processus respectueux de l’environnement, afin de réduire son impact écologique.

Les nouvelles technologies révolutionnent la sécurité et les villes intelligentes, mais elles produiront également plus de données que jamais auparavant. Il sera nécessaire de se concentrer sur la réduction des déchets électroniques et de soutenir l’économie circulaire pour exploiter pleinement le potentiel de ces technologies, tout en minimisant l’empreinte écologique du secteur.

Vincent Oostlander, directeur des solutions Seagate et des ventes EMEA chez Seagate Technology.