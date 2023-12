Salaires en 2024 : les employeurs répondront-ils aux attentes?

Les résultats de l’enquête sur les salaires 2024 du spécialiste du recrutement international Robert Walters donnent un aperçu des attentes des professionnels en matière d’augmentation de salaire pour l’année à venir.

Des attentes mitigées

Et ces résultats montrent que le sentiment de ces professionnels est nuancé : 38 % d’entre eux sont optimistes et pensent qu’il est « très probable » ou « probable » qu’ils obtiennent une augmentation de salaire en 2024. Toutefois, 30 % sont moins confiants et considèrent cette possibilité comme « improbable » ou « très improbable ».

» Si l’on examine de plus près les raisons de cette incertitude, décrypte Marie Parmentier, Manager chez Robert Walters, 37 % des personnes interrogées citent l’impact du climat économique actuel sur leur secteur ou leur organisation comme le facteur le plus important. En outre, 22 % déclarent que leurs responsables ou employeurs leur ont explicitement fait savoir qu’ils ne prévoyaient pas d’augmentation de salaire. Il est intéressant de noter que 27 % des personnes interrogées estiment que leur salaire actuel reflète correctement leurs efforts, et n’attendent donc pas d’augmentation de salaire. »

Montant modeste

Interrogés sur le taux d’augmentation souhaité, près de la moitié des répondants (46 %) espèrent une augmentation prudente de 1 à 5 %, tandis que 34 % visent une augmentation modérée de 6 à 10 %. Un répondant sur cinq vise une augmentation plus importante de 11 % ou plus.

» La progression salariale reste cruciale, mais elle n’est plus le principal déterminant de la satisfaction au travail, comme c’était le cas l’année dernière, lorsque l’inflation était élevée », explique Marie Parmentier. « Les professionnels apprécient le package complet : un salaire compétitif et la possibilité de travailler à domicile, combinés à l’alignement sur les valeurs de l’organisation, un contenu de travail intéressant, des perspectives de croissance, l’accessibilité et une gestion efficace. »

Les intentions des employeurs

L’enquête de Robert Walters donne également un aperçu des plans des employeurs en matière d’augmentations salariales aux différents niveaux hiérarchiques. Elle montre que 36 % des employeurs sont enclins à appliquer des augmentations de salaire pour les juniors, 35 % pour les employés de niveau intermédiaire et de management et plus d’un quart des employeurs (28 %) prévoient d’appliquer des augmentations de salaire pour les exécutifs et les directeurs.

« Même si l’indexation des salaires sera plus limitée l’année prochaine, ce qui donnera aux employeurs une plus grande marge de manœuvre pour augmenter les salaires, le fardeau de l’indice 2023 pèse encore sur de nombreuses organisations », conclut la Manager chez Robert Walters. « Compte tenu de l’incertitude qui règne sur le marché et des craintes de récession, les employeurs sont plus prudents lorsqu’il s’agit d’augmenter les coûts salariaux. Il reste primordial de trouver un équilibre entre la gestion des coûts et la rétention des meilleurs talents. »