Les entreprises britanniques n’ont rien à envier à la monarchie

Ce samedi 6 mai, le monde entier assistera au couronnement du roi Charles III, en direct de l’abbaye de Westminster. Le couronnement d’un monarque britannique est un événement historique. Le dernier remonte à près de 70 ans, lorsque la reine Élisabeth II fut couronnée le 2 juin 1953. La Grande-Bretagne a une longue histoire et les symboles de la monarchie britannique sont reconnaissables dans le monde entier. Dans ce contexte, il convient de s’attarder sur certaines des plus anciennes entreprises actives au Royaume-Uni, qui présentent également un intérêt pour les investisseurs.

Une de ces sociétés est la Lloyd’s of London, fondée en 1686. La Lloyd’s est une compagnie d’assurances mondialement reconnue qui propose des services d’assurance et de réassurance spécialisés. La société a une riche histoire centrée sur l’innovation et a été à l’avant-garde de nombreux développements dans le secteur de l’assurance. En mettant l’accent sur l’évaluation et la gestion des risques, la Lloyd’s est devenue un acteur majeur du marché mondial de l’assurance.

Quand on me parle du Royaume-Uni et de l’investissement, je pense évidemment au London Stock Exchange Group (LSEG), une société britannique cotée à l’histoire aussi longue qu’illustre. Fondée en 1801, la bourse de Londres est une des plus anciennes au monde. Elle a joué un rôle crucial dans le développement des marchés financiers au Royaume-Uni et est un des piliers de la croissance économique du pays.

De nombreuses entreprises britanniques dépassent les frontières du royaume, comme Unilever par exemple. Depuis le 19e siècle, la société est devenue un géant mondial de la consommation grâce à la fusion, en 1929, de l’entreprise anglaise Lever Brothers et de l’entreprise néerlandaise Margarine Union. Unilever propose des produits alimentaires, des boissons, et des produits d’entretien et de soins personnels. Il s’agit d’un cas unique, car de nombreuses entreprises britanniques ont disparu entre-temps.

Le groupe Royal Bank of Scotland (RBS), dont les origines remontent à 1727, entretient depuis longtemps des liens étroits avec la Cour. Une des plus anciennes banques du Royaume-Uni, RBS a joué un rôle de premier plan dans la fourniture de services bancaires et financiers à la famille royale et à la Cour. Au fil des ans, RBS s’est forgé une réputation de fiabilité, de stabilité et d’expertise dans la gestion des affaires financières de la Cour.

Enfin, Diageo, né en 1997 de la fusion de Guinness et de Grand Metropolitan, est une autre entreprise britannique cotée à l’histoire riche. Guinness a été fondé en 1759 et Grand Metropolitan en 1933. Diageo est devenu un leader mondial du secteur des boissons avec d’autres marques bien connues comme Johnnie Walker, Smirnoff et Baileys.

Le statut des entreprises cotées peut évoluer au fil du temps à la suite de fusions, d’acquisitions et de changements dans la structure de l’actionnariat. Par conséquent, la liste des plus anciennes entreprises cotées du Royaume-Uni peut varier en fonction des critères appliqués. Le roi Charles III peut monter sur le trône, mais les entreprises susmentionnées ont déjà traversé de nombreuses crises, si bien qu’elles ne devraient pas perdre de leur importance dans les années à venir. Néanmoins, l’âge vénérable de ces sociétés en dit long sur leur contribution à la croissance et au développement économiques du Royaume-Uni au fil des siècles.

Maxim Manturov, Head of Investment Research chez Freedom Finance Europe