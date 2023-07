Les vacances d’été s’annoncent ! Mais comment se défaire du stress de travail?

Maintenant que les mois d’été ont commencé, tout le monde a envie de s’évader pour se ressourcer. Que vous vous rendiez sur une plage tropicale lointaine ou que vous passiez vos vacances dans votre propre jardin, il est important de se déconnecter du travail. Mais comment s’assurer que vous n’emportez pas votre stress professionnel avec vous en vacances ?

Clarissa Pryce, Manager chez Walters People, spécialiste du recrutement, nous donne quelques conseils pour vous détacher de votre stress de travail afin de pouvoir profiter pleinement de votre break bien mérité dès le premier jour.

Accordez-vous un repos suffisant

Il n’est pas toujours facile de se défaire de son travail. Par exemple, lorsqu’un projet n’est pas terminé à 100%, la tentation est grande de travailler un peu plus longtemps en dehors des heures de travail. Selon Clarissa, il est toutefois important de se détendre suffisamment et à temps. « Travailler trop n’est jamais sain. Vous faites des heures supplémentaires, ce qui vous rend fatigué ou même grincheux le lendemain. De cette façon, vous n’êtes plus un atout pour votre organisation. La détente permet de se vider la tête et de reprendre le travail dans de meilleures conditions. On pourrait donc dire que le lâcher prise sur le travail permet d’augmenter la productivité. Ce n’est pas facile pour tout le monde, mais c’est une nécessité absolue pour avoir un meilleur équilibre entre sa vie privé et le travail », dit Clarissa.

Prenez les précautions nécessaires

Lorsque vous voyagez, il est important de faire une pause dans votre travail. Mais comment faire ? Clarissa : « Tout d’abord, il faut prendre les précautions nécessaires. Veillez à créer une vue d’ensemble claire pour vous-même et vos collègues de ce qu’il reste à faire. Vous saurez ainsi ce sur quoi vous devez continuer à travailler à votre retour et vous pourrez vous organiser plus facilement. Si vous ne le faites pas, vous continuerez inconsciemment à travailler sur vos tâches pendant vos vacances.

Préparez bien votre voyage

La période qui précède votre congé est également importante. Préparez bien votre voyage, terminez autant de tâches que possible et n’en entreprenez pas trop de nouvelles dans les dernières semaines avant vos vacances. « Ce qui peut aussi être très utile, c’est de programmer votre message d’absence du bureau un jour plus tôt que votre date de départ réelle. De cette façon, vous pouvez garder ce dernier jour complètement libre pour mettre les dernières choses en ordre, sans être constamment dérangé », dit Clarissa.

Désignez un collègue

En outre, désignez un collègue pour répondre aux questions urgentes que vous pourriez recevoir pendant votre absence. « Dans la mesure du possible, demandez au même collègue d’assurer le suivi de quelques dossiers en cours pendant votre congé. Dans ce cas, prévoyez du temps pour préparer un suivi et informer votre collègue de ce que l’on attend de lui, afin qu’il puisse faire le suivi de façon autonome et que vous puissiez vous détendre en vacances en sachant que les choses sont sous contrôle », explique Clarissa.

Apprenez à mettre les choses en perspective

Lorsque le travail préparatoire est terminé, le plus difficile arrive : ne pas penser à son travail. Il y a quelques éléments qui peuvent rendre cela plus facile. Clarissa : « Par exemple, apprenez à relativiser les choses autant que possible. Demandez-vous, par exemple, s’il est essentiel que vous répondiez à cet e-mail ou à cet appel téléphonique pendant vos vacances ? Peut-être l’un de vos collègues peut répondre à cet email ou peut-être cela peut attendre votre retour. De cette manière, vous pouvez mieux vous déconnecter du travail et vous en éloigner plus facilement.”

Si vous ne pouvez toujours pas arrêter de ruminer, il est peut-être utile de dresser une liste et de noter toutes vos idées ou tâches pour ne pas les oublier et d’avoir plus de clarté. « Pour quelqu’un qui a du mal à arrêter de penser, cela peut certainement aider. Vous pouvez vous reposer l’esprit et continuer à travailler sur ce travail particulier à votre retour », recommande Clarissa.

Détendez-vous aussi en dehors de vos vacances

« Enfin, il est très important de ne pas limiter votre détente à vos vacances. Vous pouvez utiliser ces conseils pour apprendre à lâcher prise du travail chaque vendredi soir, avant de rentrer chez vous et de terminer votre semaine de travail. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre week-end et commencer le lundi avec une bonne dose de motivation et plus d’énergie », conclut Clarissa.