Chatgpt, ou l’ère de la post création

La sidération et la viralité autour ChatGPT peuvent désormais laisser place à l’analyse de ce qui se joue vraiment et de relativiser.

Par Matthieu Courtecuisse, président et fondateur du cabinet de conseil Sia Partners

De nombreux acteurs sont sur l’IA générative depuis longtemps et sont plus avancés. D’autres techniques de rupture mal connues arrivent à grands pas autour des images, des vidéos, des sons, des satellites ou encore de l’homomorphisme. Une nouvelle séquence de la courte histoire de l’intelligence artificielle s’ouvre, marquée par des gains en performance et, surtout, en autonomie de supervision.

Le domaine de la créativité intellectuelle entre dans une transformation majeure poussée par une réinvention du couple homme-robot. S’ouvre ainsi l’ère de la post-création. À l’image du rôle de la calculette en mathématiques, l’intelligence artificielle dite générative peut se substituer à l’humain sur certaines tâches unitaires de lecture, d’écriture ou conversationnel, mais peut surtout augmenter ses capacités, grâce à l’ingestion et le croisement de volumes d’information gigantesques, aux fonctions de synthèse et à la génération de matière brute textuelle. Des limites réelles restent à lever, notamment la perte de la traçabilité des sources, le temps différé, des erreurs d’interprétation et des biais cognitifs longs à corriger.

Malgré ces limites, nous vivons collectivement une vraie révolution cognitive, justifiée par le nombre de domaines impactés et l’intensité du bouleversement de l’offre et la demande en général, l’école et la formation continue, les politiques publiques et même les rapports géopolitiques.

Le coût de ces technologies ne constitue pas une barrière à l’entrée, et le sera encore moins très bientôt. Il n’y aura pas de monopole. Les investissements vont couler à flots : pour reprendre l’exemple de la calculette, quel Etat ou quelle entreprise pourraient se passer des applications cognitives de l’IA. En même temps, on n’accepterait pas que la calculette donne une fois sur deux un résultat faux. L’enjeu crucial de la précision nécessite l’éthique de l’IA réglementée.

Les déploiements à l’échelle nécessiteront beaucoup de financement pour atteindre les standards impératifs de précision et d’exactitude au coût très élevé, des dizaines de milliards par écosystème de langage. Le combat frontal entre l’ensemble des grands acteurs de la Tech déjà installés ne fait que démarrer, et les régulateurs ne pourront bloquer les acquisitions ou les alliances.

Plus importants encore seront le rythme et la qualité de l’adoption de ce nouveau monde cognitif, par la pertinence des cas d’usage, par leur insertion naturelle dans des expériences de toute nature, et par les stratégies de collecte de données. La prime ira à la rapidité d’exécution.

Deux conséquences générales majeures

Le nouveau paradigme cognitif du monde du travail va avoir deux conséquences générales majeures dans l’ère de la post-création. La première est le code informatique. Certains estiment que la productivité de la programmation pourrait être multipliée par 10, générant une impulsion incroyable dans l’accélération de la numérisation et pour le déploiement des métaverses. La seconde transformation est la révolution du poste de travail, par l’ajout d’une série de nouvelles fonctionnalités cognitives dans la bureautique et le télétravail, avec par exemple les fonctions de résumé, de génération automatique de table de matières, ou encore d’auto-complétion rédactionnelle. Les gains de productivité sont énormes et la post-création sera le seul marqueur de différenciation.

Chaque entreprise va lancer ses stratégies de Small Data face au Big Data de ces modèles gloutons en données. En effet, sans suffisamment de données internes, il est impossible d’utiliser la puissance des modèles type ChapGPT en les influençant suffisamment pour les ajuster avec le niveau d’expertise et de contexte nécessaire, dans des domaines aussi divers que les produits, l’expérience client, la logistique, les ressources humaines ou encore le juridique. Les lacs de données des entreprises vont enfin trouver de nouveaux débouchés décisifs laissant les autres faces à un déclassement de productivité irréversible.