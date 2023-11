ChatGPT ne pense pas, ChatGPT calcule. Et cela, aucune machine ne pourra jamais l’expliquer aux adolescents

L’essayiste et conférencier Luc de Brabandere adresse une lettre ouverte au WBE et au SeGEC sur l’urgence de réagir face à l’impact des nouvelles découvertes technologiques, comme ChatGPT, sur la société et l’enseignement.

Chers amis,

Ensemble, vous dirigez l’enseignement secondaire en Belgique francophone. J’ai travaillé ponctuellement avec beaucoup d’entre vous ces dernières années, dans des circonstances et des rôles différents. Au-delà des différences politiques, idéologiques ou générationnelles, j’ai pu constater que vous partagez une même volonté de faire bouger les choses. Cela me motive à vous écrire cette lettre.

Je suis l’informatique de près depuis plus de cinquante ans et j’ai souvent été impressionné par des inventions. Quand j’ai vu le premier ordinateur personnel, le premier tableur, le premier moteur de recherche, à chaque fois j’ai ressenti un choc. Mais la découverte il y a un an à peine de ChatGPT, de Dall-E et autres systèmes analogues est – de très loin – le choc de ma vie.

L’ampleur de la vague et l’impact sur la société sont tels que vous ne pouvez pas ne pas réagir. Il y a urgence. C’est un très grand projet qu’il faut lancer, et je suis convaincu que vous devez le faire ensemble, tous réseaux confondus. Cette ambition se résume en une phrase : il faut apprendre aux adolescents à penser.

Le cours de « philo et citoyenneté » qui fête ses sept ans est sans surprise un demi-échec (voir LLB du 30/9). Le simple fait de l’appeler « philo et citoyenneté » était déjà une erreur. C’est un bricolage insuffisant par rapport aux enjeux, et il ne tient que grâce à la motivation des enseignants. Face à ChatGPT, c’est une révolution pédagogique qui s’impose et elle nécessitera tous les talents et toutes les énergies.

Euclide et Aristote

Cette idée germe en moi depuis trois décennies.

Quand j’ai commencé mes études de philosophie à 42 ans, je me souviens avoir regardé la liste de la trentaine de cours qui en constituaient le programme et que je m’apprêtais à aborder au rythme d’un examen par trimestre. Parmi eux, j’ai vite repéré « logique », et je me souviens m’être dit qu’avec ma formation en mathématiques, ce trimestre-là serait plutôt un trimestre tranquille…

Quelle erreur ! Loin d’être tranquille, ce fut un des trimestres les plus secouants de mes études. J’ai ressenti à la fois un éblouissement, mais aussi une forme de stupéfaction de n’avoir découvert cela qu’à 45 ans, un peu de manière fortuite. Il existe donc une science de l’utilisation correcte du mot « donc » ! La surprise fut telle que j’ai dû écrire deux livres pour en témoigner (1).

Petit à petit ma stupéfaction s’est transformée en colère. Mais pourquoi donc pendant le secondaire ne m’a-t-on pas parlé du syllogisme d’Aristote comme on m’a parlé de la géométrie d’Euclide ? Pourquoi ne m’a-t-on pas initié à la logique comme on l’a fait pour les mathématiques, de manière symétrique, comme étant bien les deux fondements – très différents – de la pensée déductive ? J’ai réalisé à mi-vie qu’au collège on m’avait fait grandir sur une jambe et que je ne pensais donc pas bien, tout simplement. Bon, n’exagérons pas. Je ne pensais peut être pas trop mal, mais certainement beaucoup trop peu.

En 1994, quand j’ai découvert la logique, Internet en était à ses premiers pas, les smartphones et les réseaux sociaux n’existaient pas. Aujourd’hui, à ma grande frustration, se rajoute un sentiment d’urgence, voire de panique.

Je le dis avec fermeté, il faut enseigner les bases de la logique dans le secondaire, pour au moins trois raisons

Elle est la condition sina qua non de beaucoup des métiers du futur. Les algorithmes comportent en effet autant de « plus » et de « moins » propres aux mathématiques que de « ou » et de « et », signes de la logique.

Elle est la porte d’entrée de la pensée critique. Et, à deux, elles constituent la boite des premiers secours face à l’invasion des fake news sur les réseaux sociaux.

L’enseignement du grec ancien pourrait disparaitre. Il faut que l’on garde le « logos », l’exigence du raisonnement rigoureux.

Désamorcer les résistances

On peut regrouper les différents champs de la philosophie en deux entités

Une partie de la philosophie est « normative ». Elle traite du monde tel qu’il devrait être. Elle aborde les questions du bien et du mal, du beau et du laid, de l’éthique individuelle ou encore de l’organisation de la société. Qu’est ce qui est juste ? Que faut-il faire ?

Une autre partie de la philosophie est « descriptive ». Elle a pour objet de traiter non pas du monde tel qu’il devrait être, mais du monde tel qu’il est. Elle aborde les questions variées de la science, du raisonnement, de la conscience, ou encore du langage et du temps. Qu’est ce qui existe ? qu’est-ce qui est vrai ?

Le premier groupe traite de la question « Quoi penser ? », le deuxième de la question « Comment penser ? ».

Mon propos aujourd’hui ne concerne que le second, ce qui désamorce immédiatement toute résistance liée à la culture ou à la religion. Ce sont les formes de la pensée dont je parle, pas les questions de fond.

Aux modes logique et critique, il faudra pour être complet rajouter la pensée créative, car par définition il n’y aura jamais de créativité artificielle, aucune machine ne pouvant sortir de son propre programme.

C’est donc un très grand chantier que je vous invite à ouvrir sans plus attendre. Faites-le ensemble ! Je sais que dans les grandes lignes vous êtes d’accord sur ce qu’il faut initier. A sept mois des élections, ce serait un geste fort vis-à-vis de tous ceux qui encouragent les oppositions stériles et les clivages néfastes.

ChatGPT ne pense pas, ChatGPT calcule. Il faut que les adolescents comprennent à quel point penser et calculer sont deux choses différentes. Et cela, aucune machine ne pourra jamais le leur expliquer.

Luc de Brabandere, essayiste et conférencier

(1) Pensée magique, pensée logique et Homo Informatix, Editions du Pommier.