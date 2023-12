Voici les denrées et services qui ont le plus augmenté en 2023

L’année 2023 aura vu le prix de nombreuses denrées et services augmenter fortement. L’huile d’olive en tête (+31%), suivie, entre autres, des nuitées dans les centres de vacances (+21%).

En 2023, l’huile d’olive a battu des records d’augmentation de prix, à cause des conditions climatiques. La chaleur, les incendies de forêt et la sécheresse ont ravagé les oliveraies en Espagne, en Italie et en Grèce. L’huile d’olive est en passe de devenir un produit de luxe. Une bouteille d’huile d’olive coûte désormais en moyenne 31 % de plus qu’en décembre 2022.

Bien que le coût de la vie ait augmenté de seulement 1,35 % l’année dernière, de nombreux produits et services ont connu une hausse de plus de 10 %. Le top 10 des plus fortes augmentations de prix en 2023 montre clairement que l’inflation continue de se faire sentir. Les statistiques montrent que la nuitée à l’extérieur, les centres de vacances (+21 %) et les tarifs hôteliers (+14%) ont particulièrement augmenté, rapporte De Standaard. Cette augmentation s’explique par des secteurs intensifs en main-d’œuvre ayant dû augmenter les salaires et par une demande accrue en personnel après la pandémie. Le timbre-poste, quant à lui, voit chaque année son prix augmenter bien au-delà de l’inflation pour compenser la baisse des revenus due au déclin du marché postal.

Sucre, thé et patates en hausse

En ce qui concerne les aliments, le sucre, le thé et les pommes de terre ont enregistré une hausse notable des prix. Le sucre a atteint son plus haut niveau en dix ans en raison de mauvaises récoltes et d’une demande croissante. Les pommes de terre ont vu leurs prix augmenter en raison de fortes pluies perturbant les récoltes. Quant au thé, ses coûts de transport, d’emballage, de pesticides et la demande croissante expliquent également l’augmentation de son prix. Le tabac a aussi grimpé de +16%.

Certains services fortement dépendants de main-d’œuvre ont également augmenté de plus de 10 %, notamment la garde d’enfants (+13 %), les vétérinaires (+11 %), les fast-foods (+11 %), les électriciens (+10 %) et les assurances habitation (+10 %), énumère encore De Standaard.

A contrario, certains services et produits ont baissé de prix. C’est le cas notamment du gaz naturel (-59%), des contrats d’électricité (-35,5%), ainsi que des produits électroniques comme les ordinateurs (-6,1%) et les smartphones (-6,2%). Même l’essence est devenue moins chère (-2,9%) malgré la hausse du prix du pétrole. Le baril de pétrole Brent est actuellement moins cher qu’il y a un an.