Un quart des employés se sont déjà vu attribuer un bonus en 2024, rapporte le secrétariat social Acerta jeudi. La proportion reste stable d’année en année, mais pour 2024, la hausse du montant moyen de la prime est plus importante que l’index, soit de 5,5%.

Du côté des ouvriers, environ un sur 10 a pu compter sur un bonus, d’un montant moyen de 1.138 euros, selon l’analyse d’Acerta. C’est par contre un peu moins que l’an dernier (1.250 euros). Sur base de son analyse basée sur les données salariales de 574.000 travailleurs répartis dans plus de 44.000 entreprises privées, Acerta peut avancer que le bonus le plus distribué (13,8% des employés) reste le non récurrent CCT 90.

Le bonus collectif moins populaire

Lié aux résultats, il s’applique à toute l’entreprise ou à une division en particulier, selon que des objectifs fixés à l’avance ont été atteints ou non. L’autre bonus collectif, la prime bénéficiaire, est moins populaire et n’a été accordé qu’à un peu moins de 2% des employés.

Du côté des primes individuelles, le warrant est le plus fréquent. Un peu plus de 7% des employés en ont reçu en 2024, pour un montant moyen de 12.652 euros brut. Le deuxième type de prime individuelle, la prime brute, n’a concerné, sur les 10 premiers mois de l’année, que 5,1% des employés, avec un montant moyen de 5.381 euros brut.