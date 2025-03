Trading en Bourse : MeDirect casse les prix sur les ETF

Confirmant son positionnement de challenger de l’épargne, la banque en ligne réduit ses frais de courtage sur les ETF, avec une commission abaissée à 0,15% et la suppression des frais minimums.

Bonne nouvelle pour les épargnants qui passent par MeDirect et sa plateforme de courtage en ligne pour investir en Bourse. À partir de ce vendredi 21 mars, ils bénéficient de tarifs hyper-compétitifs pour leurs ordres d’achat et de vente portant sur des ETF, ces fonds négociés en Bourse de plus en plus populaires auprès des Belges. “Nous serons moins chers que la concurrence dans la majorité des cas”, assure le CEO Alain Moreau.

Concrètement, les commissions perçues sur les ordres passés sur toutes les Bourses européennes (y compris le Xetra) sont ramenées à 0,15% du montant de la transaction, contre 0,20% jusqu’ici. Autre grande nouvelle : plus aucune limite minimum de frais ne sera d’application, quel que soit le montant de la transaction sur les ETF négociés en Europe.

En pratique, cela veut dire que pour un ordre qui s’élève à 1.000 euros, les frais de transaction se montent désormais à 1,50 euros. Un ordre de 100 euros coûtera 0,15 euro. MeDirect se positionne ainsi pour sa gamme de trackers en dessous des tarifs déjà très agressifs pratiqués par la concurrence qui impose généralement un minimum, comme par exemple chez Saxo où les ordres en ETF allant jusqu’à 1.000 euros coûtent 2 euros minimum.

Nouveaux tarifs de MeDirect. Pour les Actions aussi, la commission baisse de 0,20% à 0,15%. Le minimum baisse de 10-15 euros/dollars par transaction à 7 euros/dollars.

Comme pour le bon d’Etat

Surfant sur le succès grandissant des ETF, l’objectif de l’action pour MeDirect est de renforcer son positionnement de challenger de l’épargne et son offre globale en matière de fonds à gestion passive (BlackRock, etc.). But : attirer ainsi de nouveaux clients sans devoir dépenser de l’argent dans une grande campagne marketing. Un peu comme cela avait été le cas lors de la campagne du bon d’Etat, lorsque MeDirect n’avait pas hésité à faire la promotion de l’offre du gouvernement, contrairement aux grands réseaux bancaires traditionnels.

Pour le CEO de MeDirect, le secteur bancaire belge continue en effet de souffrir d’un manque de concurrence. Il est même d’après lui complètement “sclérosé” à ce propos, en raison d’un “oligopole des quatre grandes banques” sur “un marché encore moins concurrentiel qu’il y a 15 ans”.

Pour Alain Moreau, “les grandes banques ne font pas leur travail”, en ne distribuant pas ou peu des ETF sur lesquels contrairement aux fonds de placement classiques où les frais de gestion atteignent en moyenne 1,5 %. “Les ETF sont pourtant un produit intéressant pour les clients”, ajoute Alain Moreau précisant que le nombre de transactions en ETF auprès de MeDirect a doublé en un an et que les ETF représentent désormais 25 % des fonds commercialisés par la plateforme.

Bénéfice en baisse

Côté résultats financiers, la filiale belge du groupe MeDirect, basé à Malte, mais qui essentiellement actif en Belgique et aux Pays-Bas, a attiré l’an dernier 20% de nouveaux clients pour en totaliser désormais plus de 120.000 clients, lesquels lui ont confié au total plus de quatre milliards d’euros (épargne et produits d’investissement). Quant au volume de prêts hypothécaires, il a progressé de 9% pour dépasser 2,5 milliards (Pays-Bas et Belgique).

L’an dernier, la banque en ligne a enregistré un bénéfice de 3,4 millions d’euros, contre 7,8 millions en 2023. Le recul s’explique par la revente avec décote d’un portefeuille de crédits aux entreprises en vue de recentrer la banque sur son cœur de métier, à savoir les services financiers aux particuliers. Car, pour le reste, c’est vraiment “une magnifique année, voire une année historique”, se félicite Alain Moreau : “En deux ans, nous avons complètement transformé la banque, qui a doublé de taille : c’est un véritable succès commercial”, conclut Alain Moreau.