Vous envisagez de changer votre cuisine ? Voici les principaux postes qui peuvent faire grimper la note.

Mais qu’est-ce qui fait le prix d’une cuisine ? La réponse est assez simple: ce qu’on met dedans. Son prix va dépendre de sa gamme, du plan de travail ou encore de la quantité et le type d’électroménager. Néanmoins, pour tenter de tout de même donner une fourchette, on estime que le tarif moyen est de 10 000 euros pour une cuisine équipée. Ce tarif peut cependant sensiblement baisser et passer en dessous des 5.000 si l’on se rend vers une enseigne de grande distribution. Pour ce prix on a par contre un modèle standard et à poser soi-même.

Voici six éléments qui déterminent le prix d’une cuisine et qui obligent souvent à faire des choix esthétiques et fonctionnels.

Les dimensions et la forme de la cuisine

On s’en doute, sa taille est un élément déterminant. Au plus elle sera grande, au plus elle risque d’être chère. Mais sa forme aussi peut faire grimper la note. Le prix peut changer selon son implémentation. Si on opte pour un plan en I, en U ou en L, avec un îlot ou en parallèle, le prix ne sera pas le même. Ainsi un L et un îlot vous coûteront plus cher qu’un U. Ou encore un U risque de vous coûter plus cher que deux I parallèles. Tout est une question de côtés visibles et de raccordements à des éléments dits « techniques » comme un évier par exemple.

Pour ceux qui souhaitent changer leur cuisine à moindres frais, on conseille toujours de garder la même forme, ou du moins de garder les éléments techniques au même endroit que la cuisine précédente. On économise ainsi sur la plomberie et l’électricité.

On estime que pour une cuisine classique, soit la gamme standard, il faut compter entre 200 à 600 euros du mètre carré. Pour ce prix-là, elle n’est jamais fabriquée sur mesure et il faut se contenter de ce qui est disponible sur le marché. Pour une cuisine de 15 mètres carrés, il faut compter entre 3.300 à 9000 euros selon les options et le fournisseur. Pour les cuisines plus luxueuses, on dépasse par contre allègrement les 1000 euros au mètre carré. Pour ce prix-là, presque tout est personnalisable selon les goûts et les envies.

Son look (matériaux, finitions…)

La façon dont vous prévoyez d’utiliser votre cuisine aura un impact sur son design. Si vous voulez tout intégrer, tout cacher derrière des portes ? Cela fait grimper la note. Le choix des matériaux sera tout aussi déterminant. Des façades en bois massif sont ainsi nettement plus onéreuses que des meubles construits à partir de panneaux de particules. Plus surprenant les détails, comme les poignées et les finitions peuvent aussi influencer de façon non négligeable le prix. En réalité, les possibilités sont presque infinies. Ainsi des petites folies comme des poignées en cuivre ou un arrondit à certains tiroirs peuvent faire exploser le prix final.

Cuisine © Getty

Bon à savoir : les tiroirs sont souvent plus chers que les portes et les portes sans poignées restent plus chères que des portes classiques.

Son équipement et plus précisément ses électroménagers

L’un des gros postes d’une cuisine dite équipée est l’électroménager. Marque, nouvelle technologie, design de pointe ou faible consommation sont autant d’éléments qui peuvent rapidement faire grimper la note. S’il y en a pour tous les goûts, et mêmes folies, on ne se retrouve pas toujours dans la même fourchette de prix.

Au moment du choix, on doit donc surtout miser sur l’utilité réelle (vais-je utiliser souvent cet appareil et est-ce que cela correspond au besoin de mon ménage ?) et sa durabilité (une cuisine étant tout même un investissement sur le long terme et les appareils intégrés n’étant pas toujours une sinécure à remplacer). Mais la vraie question budget est de vérifier si ces appareils ne sont pas trop énergivores. Si l’on veut soulager sa facture et son empreinte écologique, on scrutera le label énergétique des appareils.

Selon le rapport du SPF Économie, environ 64% de l’électricité consommée dans le secteur résidentiel belge était utilisée pour l’éclairage et les appareils électriques. Or la consommation d’un appareil électrique dépend fortement de son label énergétique (catégorisés de A pour les plus économes à G pour les plus énergivores), qui peut faire passer la facture annuelle du simple au double. La cuisine serait ainsi responsable de 2% de la consommation totale d’énergie des ménages. C’est aussi là qu’on retrouve les éléments les plus énergivores que sont les ensembles frigo/congélateurs, car allumés en permanence. Ils consommeraient 346 KWh/an, selon l‘Agence française de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe). Elle a aussi répertorié la consommation moyenne des appareils électriques. Ainsi le lave-vaisselle consomme 162 KWh/an, la cuisinière 164, 146 pour le four encastrable et 139 pour les plaques de cuisson.

Se méfier du plan de travail et des éviers/robinets

Un autre poste important qui peut littéralement faire exploser les prix est le plan de travail. Il doit être robuste et pratique. Il recouvre une bonne partie de votre cuisine et les mètres carrés peuvent vite grimper. Et si plan de travail est en granit, en quartz ou en inox il devra être placé par un spécialiste ce qui ,là encore, se paye. On n’oubliera pas non plus la crédence à assortir avec le plan de travail. Il est donc important de bien regarder le prix avant de trancher, car certaines options peuvent vite devenir une guère plaisante surprise.

© Getty

L’autre élément qui peut faire partir un budget dans les tours est les éviers et robinets. C’est l’une des parties les plus utilisées de la cuisine et ne doit pas être choisi à la légère. Mais, là encore, les possibilités sont infinies. Avant de craquer, il est toujours sage de vérifier le prix. Un robinet haut de gamme avec un tas d’options peut ainsi rapidement grimper à plus de 1500 euros.

Ne pas oublier d’inclure le coût de la pose et de la livraison

Installer une cuisine équipée requiert une certaine expertise et l’on conseille généralement que ce soit fait par des professionnelles, surtout pour le plan de travail, l’électricité et la plomberie. Il faut aussi que les pièces soient livrées jusqu’à votre domicile. Ce sont deux frais souvent négligés, mais qui peuvent sérieusement venir plomber la note finale. Renseignez-vous donc avant sur les tarifs de pose et de livraison et si ceux-ci sont inclus dans les prix.

Rénover ou refaire ?

Lorsqu’on emménage dans une maison, on ne doit pas forcément stripper toute la cuisine pour en remettre une nouvelle. On peut aussi opter pour une rénovation et ne changer qu’une partie de la cuisine. Pour les murs et sols, on compte entre 160 et 260 euros par mètre carré. Pour la cuisine elle-même il faut compter entre 475 et 950 euros du mètre carré, voire 50% en plus si on opte pour du haut de gamme.

Parfois, simplement changer les portes de la cuisine, le plan de travail ou changer les électroménagers peut donner l’impression d’une cuisine neuve. Si la cuisine a plus de dix ans, on conseille tout de même de changer frigo et lave-vaisselle pour faire des économies d’énergies.

Bon à savoir : si l’ancienne cuisine a un plan de travail en granit massif ou en quartz qui vous plaît, il peut être recoupé et réinstallé dans la nouvelle cuisine. Une autre option peut être d’attendre les soldes pour acheter l’électroménager. Enfin, il n’est pas rare que les modèles exposés lors d’un salon soient revendus à la fin avec une belle ristourne. Poser la question ne coûte rien.

Diminution de la TVA ?

La rénovation d’une cuisine équipée d’armoires, d’évier, de hotte… peut bénéficier d’une baisse de la TVA à 6% si votre habitation a au moins 10 ans d’ancienneté, est utilisée soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé et que les travaux exécutés (transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien, à l’exclusion du nettoyage) sont facturés directement à vous, le « consommateur final » (à savoir le propriétaire, l’usufruitier, le locataire…).

Par contre pour les appareils encastrables comme les fours, fours à micro-ondes, plaques de cuisson, cuisinières au gaz ou à l’électricité, frigos, congélateurs, lave-vaisselle, lave-linge et séchoirs, le taux normal de TVA de 21 % s’applique toujours.