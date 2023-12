Qu’est-ce qui change pour votre portefeuille en 2024 ?

Une nouvelle année s’accompagne traditionnellement de changements, notamment pour votre portefeuille. Nous vous présentons les plus importants d’entre eux.

1. Des télécommunications plus chères

Les opérateurs de télécommunications Proximus et Orange augmentent leurs tarifs.

Dès le début de l’année, les forfaits Flex de Proximus coûteront 3 euros de plus par mois. Le prix des abonnements internet augmente également. Ainsi, la formule la plus chère Maxi Fiber coûtera 2 euros de plus par mois, tandis que la formule la moins chère Internet Essential passera de 25 à 28 euros par mois.

Orange suivra deux semaines plus tard, le 14 janvier, avec des changements de prix. Les clients disposant de l’abonnement internet le plus lent devront supporter une augmentation de prix : 45 euros au lieu de 40 euros pour l’internet fixe dans le Love-pack et 49 euros au lieu de 46 euros pour l’internet fixe seul. Ceux qui disposent déjà d’un forfait internet plus rapide via un abonnement séparé devront alors payer 2 euros de moins par mois.

Telenet, l’autre grand opérateur, a déjà augmenté ses tarifs de 6 % le 5 juin. Pour l’instant, l’opérateur semble vouloir en rester là.

2. Augmentation des titres-services

Certaines entreprises de titres-services en Flandre ont informé leurs clients d’une forte hausse des prix. À partir du 1er février, une aide-ménagère ne coûtera plus 10,4 euros de l’heure, mais 14 euros. En plus du chèque emploi service de 9 euros par heure, la majoration passera de 1,4 à 5 euros.

Les clients de l’entreprise de nettoyage Helan Huishoudhulp ont également été informés de l’augmentation de leur contribution. Celle-ci augmente d’environ 43 %, passant de 18,50 à 30 euros par trimestre. Les personnes affiliées à la caisse d’assurance maladie de Helan bénéficient d’une réduction.

Le gouvernement wallon a quant à lui adopté en dernière lecture la semaine dernière un arrêté réformant le financement des entreprises des titres-services et encadrant leur coût pour les utilisateurs. De nouvelles mesures concernent la modification du prix d’acquisition du titre-service par l’utilisateur. À partir du 1er janvier 2024, la valeur du titre est augmentée de 1 euro. Elle passera donc de 9 à 10 euros pour les 175 premiers titres commandés. À partir du 176e titre et jusqu’au 400e, la valeur du titre sera de 11 euros ; au-delà du 400e, de 12 euros.

3. Le ticket augmente pour les transports en commun

Plus la ponctualité des trains laisse à désirer, plus les billets de train sont chers, telle semble être la devise de la SNCB depuis des années. Les chiffres dramatiques de la ponctualité n’empêchent donc pas la société nationale des chemins de fer d’augmenter ses tarifs de 6 % pour la nouvelle année.

Les tickets de la STIB – bus, trams et métros – coûteront jusqu’à 6,9 % de plus en septembre 2024. Il est important de noter que les prix sont restés inchangés depuis une décennie, afin de maintenir les transports publics aussi abordables que possible pour le plus grand nombre de Bruxellois. Certains tarifs préférentiels ne seront pas impactés.

La société de transport De Lijn saute deux tours d’indexation, à l’instigation de la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters (Open Vld). Les prix des tickets resteront donc inchangés jusqu’au 1er février 2025.

4. Le prix du timbre s’envole

Les prix des timbres et des colis augmentent, chez bpost, pour « compenser en partie l’augmentation des coûts due à l’inflation et à la baisse du volume de courrier ». L’augmentation moyenne des tarifs pour 2024 de tous les produits postaux nationaux est d’environ 5 %. Ainsi, les timbres non prioritaires coûteront alors 1,46 euro au lieu de 1,39 euro, les timbres prioritaires 2,27 euros au lieu de 2,17 euros.

Et bpost a immédiatement prévenu que les tarifs pourraient encore augmenter de 3 % au cours de l’année 2024 si l’inflation grimpe plus que prévu.

5. Cigarettes nettement plus chères

Le gouvernement fédéral augmente à nouveau le prix des cigarettes. Ainsi, toute personne qui achètera un paquet de cigarettes l’année prochaine paiera en moyenne 2 euros de plus, en fonction de la taille du paquet. Pour ce faire, le gouvernement augmente à nouveau les accises. Selon les estimations du ministre compétent Frank Vandenbroucke (Vooruit), le prix d’un paquet de cigarettes a déjà augmenté de 60 % depuis 2020.

Les liquides contenus dans les cigarettes électroniques seront également soumis à un droit d’accise de 15 centimes d’euro par millilitre à partir de janvier.

6. Payer davantage pour les services de garde d’enfants

La contribution parentale pour l’accueil des enfants en fonction du revenu sera indexée de 4 %. Environ 100.000 familles devront donc mettre la main à la poche pour conduire leurs enfants à la crèche.

La facture mensuelle moyenne pour une garde à temps plein augmentera d’un peu plus de 5 euros pour atteindre 136,21 euros au total pour les revenus les plus faibles. Pour les revenus les plus élevés, près de 30 euros s’ajouteront, ce qui signifie que la garde d’un enfant coûtera 756 euros.

7. Subvention pour les voitures électriques

Toute personne qui achète une voiture électrique en 2024, qu’elle soit neuve ou d’occasion, recevra une prime de 5 000 euros maximum de la part du gouvernement flamand. Cette voiture peut avoir une valeur catalogue allant jusqu’à 40.000 euros.

Les particuliers qui doivent encore installer une borne de recharge à domicile pour cette voiture électrique peuvent encore bénéficier d’une réduction d’impôt de 15 % jusqu’au 31 août 2024.Il s’agit de la dernière tranche d’un avantage approuvé par le gouvernement en 2021 pour encourager l’installation de ces bornes de recharge. Celles-ci doivent toutefois répondre à certaines conditions. Il doit s’agir d’une borne de recharge intelligente qui ne charge que lorsque l’électricité est bon marché. En outre, l’électricité doit être verte, produite par exemple par des panneaux solaires.

Cela c’est pour la Flandre, tandis que la Région wallonne a voté elle une réforme de la taxe de mise en circulation (TMC) qui va en sens inverse : beaucoup de modèles électriques, mêmes moyens, verront leur TMC augmenter très fortement à partir de 2025.