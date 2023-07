Quels sont les pays les plus chers pour retirer de l’argent en Europe?

Pour vous aider à gérer votre budget vacances, l’entreprise technologique Wise a dressé une liste des 20 pays d’Europe classés selon les frais de retrait d’argent qu’ils pratiquent, ainsi que quelques conseils très simples pour éviter les frais inutiles.

Lorsque vous retirez de l’argent depuis un distributeur automatique en vacances, vous devez tenir compte des frais de transaction. Wise avertit que ces coûts peuvent varier considérablement d’un pays à l’autre. De plus, si vous allez régulièrement retirer des petites sommes d’argent, ils s’accumulent et peuvent alors avoir un impact sur la totalité de votre budget vacances.

Commission DAB Commission DAB 1.- Islande 4,60% 11.- Espagne 0,70% 2.- Turquie 3,59% 12.- Pologne 0,63% 3.- Albanie 1,31% 13.- Macédoine 0,59% 4.- Autriche 1,23% 14.- Irlande 0,56% 5.- Rep. Tchèque 1,20% 15.- Norvège 0,44% 6.- Géorgie 1,01% 16.- Portugal 0,41% 7.- Croatie 0,80% 17.- Monténégro 0,39% 8.- Serbie 0,79% 18.- Pays Bas 0,36% 9.- Grèce 0,78% 19.- Slovénie 0,31% 10.- Bosnie Herzégovine 0,77% 20.- Allemagne 0,29%

Destinations prisées des Belges, la France et l’Italie n’appliquent que des frais minimes pour les retraits d’argent (avec respectivement 0,06% et 0,23%) et ne sont pas reprises dans ce tableau.

La carte multi-devises, un précieux sésame

Afin d’éviter les frais bancaires inutiles, ouvrez un compte multi-devises et procurez-vous la carte qui va avec. Grâce à elle, vous pourrez changer plusieurs devises à l’avance et les utiliser lors des dépenses à l’étranger. Choisir un tel type de carte avec des frais de conversion et de transaction réduits vous permettra d’économiser des frais bancaires tout en profitant d’une plus grande commodité lors de vos achats à l’étranger.

Ne payer pas en euros mais dans la monnaie locale

Tâchez d’avoir toujours de la monnaie locale sur vous, plutôt que des euros, car les petits commerçants n’accepteront pas tous les paiements par carte. De même évitez de payer en euros, car on vous remettra la monnaie en devises locales et cela peut entraîner des frais de conversion cachés et des taux de change peu avantageux pour vous. Ainsi en payant avec la monnaie locale, vous n’aurez pas le pièges de ces frais supplémentaires et souvent vous bénéficierez d’un taux de change qui vous sera plus favorable.

Garder un oeil sur le taux de change

Si vous voyagez en dehors de l’Europe, on ne saurait que trop vous conseiller de garder un œil sur les taux de change. Souvent ceux-ci sont affichés dans les hôtels à la réception. Les devises peuvent parfois fluctuer rapidement. Et si le cours vous est favorable, cela veut dire que vous pourrez économiser de l’argent.

Mieux vaut retirer de l’argent dans votre pays d’origine ou si vous ne pouvez pas le faire, alors attendez d’être dans des endroits réputés pour éviter les frais de change exorbitants.

En suivant ces conseils, il vous sera possible d’économiser les frais bancaires inutiles et ainsi de profiter pleinement de vos vacances.