Que se passe-t-il chez Aion Bank ?

Les plaintes sont en hausse auprès de la néobanque Aion Bank, selon un site spécialisé. Que se passe-t-il ?

Aion Bank avait défrayé la chronique, il y a quelques années, en se lançant comme une nouvelle banque sur le marché belge. Une agence sur la prestigieuse Avenue de la Toison d’Or à Bruxelles, à deux pas du magasin d’Apple, qui se voulait ouverte (aux allures d’un café), moderne et high tech. Comme son service, avant tout numérique. Des taux d’intérêt élevés, sur l’épargne, qui défiaient la concurrence, dans un contexte de taux très bas.

Problèmes

Mais des années plus tard la banque est sous le feu des projecteurs pour le nombre de plaintes déposées, selon le site de comparaison des banques, Guide-épargne.be. En juillet de cette année, le géant italien UniCredit a repris Aion. Et dès le mois de septembre, le mécontentement des clients a fortement augmenté sur le forum de ce site de comparaison.

“Il s’agit entre autres de taux d’épargne incorrectement calculés, d’e-mails provenant de la banque pour demander des données personnelles en vue du versement de ces intérêts supplémentaires ou de plaintes introduites via le service de médiation”, explique l’expert bancaire du site, Brecht Coene. Il ajoute que les plaintes concernent aussi des virements non effectués et des services qui ne fonctionnent pas. Coene accuse aussi les employés de la banque de donner des évaluations à cinq étoiles sur le site de notation Trustpilot, pour masquer les problèmes.

Le service clients fait également défaut. “Nous avons toujours constaté une forte rotation du personnel au sein d’Aion Bank. Un exemple: une équipe commerciale a soudainement été licenciée. Sans aucun doute, ceci a contribué à la situation actuelle. En général, une grande partie des contacts avec les clients d’Aion Bank semble être détournée via le service de médiation, selon l’expert.

Rester auprès de la banque ?

Il se demande si la banque a encore beaucoup de clients. Car son taux d’intérêt sur son compte épargne est aujourd’hui de 2%, au total. De nombreuses banques, même des grandes institutions, font mieux. Alors que les taux élevés avaient été son argument de vente à l’époque. Il serait donc probable que les clients venus pour ces taux auraient déjà migrés vers d’autres banques.

Le site spécialisé suggère donc à demi-mot de quitter la banque. Car sur ce segment du marché, des intérêts plus élevés sont généralement (mais pas toujours) proposés au détriment d’une prise de contact facile et d’un service client accessible. Ce qui peut valoir le coup, selon les préférences de l’épargnant. Mais vu que ces intérêts ne sont plus si intéressants que cela…

Aion Bank n’a pas répondu à nos demandes de réaction.