Voici quand aura lieu la prochaine indexation salariale

L’indice pivot sera dépassé en novembre prochain selon de nouvelles prévisions du Bureau du Plan, ce qui aura un impact sur l’indexation des salaires.

La dernière indexation des fonctionnaires et des allocations sociales a eu lieu en décembre dernier. Selon de nouvelles prévisions du Bureau du Plan, l’indice pivot sera à nouveau dépassé en novembre prochain. Cet indice sert notamment à calculer l’indexation de votre salaire, des allocations sociales et des loyers.

L’indice pivot 125,60 serait atteint par l’indice santé lissé en novembre 2023. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d’autres termes augmentés de 2%, respectivement en décembre 2023 et en janvier 2024.

L’indice pivot suivant (128,11) serait atteint en mars 2024. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient une nouvelle fois augmentés de 2%, respectivement en avril 2024 et en mai 2024.

L’augmentation de « l’indice santé », qui sert entre autres au calcul de l’indexation des salaires, des allocations sociales et des loyers, serait de 4,3% en 2023 et 3,6% en 2024, contre 9,25% en 2022 et 2,01% en 2021.

Enfin, l’indice pivot ultérieur (130,67) serait atteint en décembre 2024. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient une nouvelle fois augmentés de 2%, respectivement en janvier 2025 et en février 2025.

Un impact sur les salaires du secteur privé

Le dépassement de l’indice pivot implique une augmentation de 2% des salaires des fonctionnaires mais pas seulement. L’inflation a également un impact sur les salaires du secteur privé. En Belgique, lorsque les prix augmentent, les salaires suivent. C’est ce qu’on appelle l’indexation automatique des salaires. Toutefois, le rythme est différent dans chaque secteur. Pour certains secteurs, cela se fait tous les mois, pour d’autres une fois par an. Le pouvoir d’achat des Belges est ainsi protégé. Plus d’un million de Belges ont été indexés de plus de 11% au mois de janvier dernier.

Inflation élevée

La raison pour laquelle l’indice pivot est si souvent dépassé est le taux d’inflation très élevé, c’est-à-dire le taux d’augmentation des prix à la consommation. L’an dernier, les allocataires sociaux comme les pensionnés ont déjà profité de cinq indexations, en janvier, en mars, en mai, en août en novembre et en décembre (soit +12% du montant brut au total).

L’inflation avait atteint 9,59% en 2022 et 2,44% en 2021, rappelle le Bureau du plan. Le taux d’inflation annuel devrait toujours s’élever à 3,9% en 2023 et 3,3% en 2024.