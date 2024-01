Prêt voiture: des taux en mode promotion malgré l’annulation du Salon de l’Auto

Salon de l’Auto ou pas, taux avantageux et réductions restent de mise pour l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion.

Vous envisagez d’acheter une nouvelle voiture ? Faites votre marché auprès des banques. Comme chaque année à pareille époque, pendant le mois de janvier, il est possible de trouver de meilleures conditions pour un crédit auto.

Certes, le prêt voiture inférieur à 1 %, c’est bel et bien fini. Il faut désormais compter quatre voire cinq fois plus qu’il y a quelques années. Ce qui n’empêche que de nombreux Belges attendent traditionnellement jusqu’en janvier pour acheter un nouveau véhicule. Et donc, “malgré l’absence d’un Salon de l’Auto cette année, nous choisissons tout de même de proposer des conditions avantageuses pendant cette période pour les nombreux Belges qui envisagent l’achat d’un nouveau moyen de transport écologique dans les semaines à venir”, explique Dirk Verhaeghe, responsable des produits à destination de la clientèle retail chez Beobank.

Voitures neuves…

Plus concrètement, les clients de Beobank qui souscrivent un prêt à tempérament mobilité peuvent bénéficier jusqu’à fin février d’un TAEG (Taux Annuel Effectif Global) de 3,69 % pour financer l’achat d’un véhicule électrique ou hybride neuf émettant moins de 50g/km de CO2. “Nous constatons une augmentation remarquable des ventes de vélos électriques et un intérêt croissant pour les voitures électriques. Chez Beobank, nous sommes déterminés à soutenir cette tendance. En proposant un taux unique pour le financement de la mobilité écologique, nous rendons notre offre de produits plus transparente et espérons faciliter la transition vers des choix de mobilité plus respectueux de l’environnement », poursuit Dirk Verhaeghe.

Même condition avantageuse chez KBC (CBC en Wallonie) qui affiche également un taux de 3,69 % pour l’achat d’une voiture électrique ou hybride. En clair, pour un prêt voiture de 25.000 euros d’une durée de 60 mois et financé à ce taux intéressant de 3,69 %, la mensualité à rembourser s’élève auprès du groupe de banque et d’assurance à 456 euros pendant cinq ans (60 mois), soit un montant total à rembourser de 27.374 euros.

Depuis le 16 janvier et jusqu’au 29 février 2024, les clients de BNP Paribas Fortis (ainsi que ceux de Fintro et Hello bank!) qui souscrivent à un prêt voiture peuvent quant à eux bénéficier d’un taux réduit pour l’achat d’un véhicule neuf à basses émissions qui se monte à 3,79 %, contre 4,19 % en temps normal. Soit une réduction de 0,40 % auprès du leader du marché, qui précise que l’an dernier, en moyenne, la durée d’un prêt à tempérament écomobilité pour une voiture neuve à basses émissions s’est étirée sur 62 mois, pour une mensualité moyenne de 465 euros et un montant moyen de 26.400 euros.

… et d’occasion

Les jeunes voitures d’occasion respectueuses de l’environnement bénéficient elles aussi de tarifs promotionnels. Exemple chez BNP Paribas Fortis où les clients qui souhaitent acheter un véhicule à basses émissions de moins de 3 ans se voient proposer un TAEG de 3,99 %, contre 4,69 % en temps normal. La différence avec le tarif hors promotion se monte ici à 0,70 %, ce qui est donc encore plus appréciable que pour le financement de l’achat d’une voiture neuve auprès de la banque au logo vert et blanc. Et donc, pour un prêt à tempérament de 20.00 euros orienté vers l’achat d’une voiture d’occasion récente et écologique, la mensualité à rembourser pendant 60 mois se montera à de 368 euros, et ce pour un montant total dû de 22.057 euros.

Ici aussi, le groupe KBC, qui constate que “le montant emprunté pour une voiture reste pour ainsi dire stable par rapport à 2022 et que les personnes qui empruntent sont de plus en plus jeunes”, se positionne légèrement en dessous de BNP Paribas Fortis. Et ce, avec une remise sur le prêt voiture (électrique ou full hybride) qui porte son taux à 3,89 %, mais jusqu’au 16 février prochain seulement.

Notons enfin que des réductions sont également octroyées ici et là sur les assurances. Chez Beobank par exemple, les clients qui optent pour une voiture électrique ou hybride bénéficient d’une réduction permanente de 20 % sur leur prime d’assurance, tandis que KBC accorde pour sa part une ristourne de 10 % sur la prime omnium complète pour une voiture électrique.