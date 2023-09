Pourquoi Patrimonia intègre le groupe RGF

Dans un marché en pleine consolidation, la société Patrimonia, spécialisée dans la gestion patrimoniale et la planification successorale basée à Waterloo, rejoint le bureau de courtage RGF.

Un nouveau chapitre s’ouvre pour Patrimonia. Spécialisée dans la gestion de patrimoine et de la planification successorale, la société basée à Waterloo développée par Désiré Godfroid a annoncé voici quelques jours son rachat par le groupe RGF. Ce dernier met ainsi la main sur un portefeuille totalisant 200 millions d’euros de fonds sous gestion pour un bon millier de clients.

Fondé au début des années 2000, RGF développe des services dans les domaines des assurances (vie et non-vie), des crédits, de la banque (agent bancaire indépendant Nagelmackers) et de gestion de patrimoine. Basé à Liège, le groupe est également présent physiquement à Bruxelles, Waterloo, Namur, Marche, Ciney… et bientôt à Lasne. Ciblant les professions libérales, en particulier médicales, il figure parmi les leaders du marché pour tout ce qui touche les pensions du deuxième pilier (EIP, PLCI, assurance groupe), comptant 130 collaborateurs pour un chiffre qui devrait suite au rachat de Patrimonia dépasser les 20 millions d’euros cette année (contre 14,5 millions en 2022).

Croissance externe

Avec le rachat de Patrimonia, RGF devient un interlocuteur incontournable dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la planification successorale. Outre une complémentarité géographique, l’alliance s’accompagne également de l’intégration d’une dizaine d’experts en gestion de patrimoine, portant ainsi à 130 le nombre total des collaborateurs du groupe RGF. “Avec l’incorporation de Patrimonia, nous faisons un bond en avant énorme dans le domaine de la planification financière et successorale, notamment en matière de compétences. Cela va désormais nous permettre d’accompagner nos clients dans toutes les étapes de leur vie”, indique Raoul Gauthier, ne souhaitant pas communiquer le montant de la transaction. Transaction qui s’inscrit également dans le cadre d’une stratégie visant à croître de manière externe. Le rachat de Patrimonia est en effet la troisième acquisition bouclée par RGF cette année. “Le rachat confirme la dynamique d’expansion de RGF, ajoute Raoul Gauthier. Grâce aux ressources de notre actionnaire qui est le groupe français Kereis, l’objectif est de consacrer environ 10 millions d’euros par an aux acquisitions, de franchir ainsi le cap du milliard d’euros d’actifs gérés et de doubler les revenus d’ici 2027”.

Paysage en recomposition

Pour Patrimonia, plusieurs éléments ont convaincu son patron Désiré Godfroid et ses équipes de rejoindre le groupe RGF. “L’opération allait de soi pour plusieurs raisons”, explique le fondateur de Patrimonia. Selon lui, RGF est un acteur majeur du courtage qui a réussi sa transformation technologique dans les années 2000. “Le groupe dispose de multiples outils très performants (CRM, etc.) et d’un écosystème innovant.” À cela s’ajoute le poids grandissant de la réglementation imposée par les régulateurs (FSMA). “Désormais, nous aurons la taille suffisante pour supporter les coûts liés à l’administration (fiche client, profil de risque, etc.) et au processus de remédiation qui impose de réidentifier régulièrement le client complètement”, explique Désiré Godfroid.

Dans un marché en consolidation, le rapprochement sera enfin l’occasion de développer une stratégie d’expansion basée sur la construction d’un réseau de franchisés proposant leur service sous la bannière RGF. “Beaucoup de petits bureaux de courtage qui n’ont pas la taille suffisante ni les outils informatiques adéquats sont actuellement demandeurs de pouvoir céder leur portefeuille”, conclut Désiré Godfroid dont la mission au sein de RGF sera aussi de détecter ces cibles potentielles.