Plus de 8 belges sur 10 préoccupés par l’augmentation du coût de la vie

La hausse des prix de l’énergie et des matières premières est, avec le pouvoir d’achat, la préoccupation principale de plus de 8 Belges sur 10, ressort-il d’une enquête publiée par le Trade for Development Centre de l’agence de développement du gouvernement fédéral belge.

Publié à l’occasion de la Semaine du commerce équitable, qui débute le 4 octobre, ce sondage s’intéresse aux préoccupations des Belges et à la place qu’ils octroient à la consommation responsable.

Les trois principales préoccupations listées par l’enquête sont la hausse des prix de l’énergie et des matières premières (85%), le pouvoir d’achat (83%) et la santé (80%). La pollution et le changement climatique referment le top 5 avec respectivement 77 et 73% de répondants qui se disent préoccupés à ce sujet.

En conséquence, 80% des Belges disent adapter, au moins légèrement, leur comportement d’achat. Le prix est ainsi devenu encore plus déterminant dans le choix des denrées alimentaire avec 60% de personnes disant y faire attention, contre 37% dans l’enquête de l’année précédente.

Consommation responsable

Concernant la consommation responsable, les produits locaux sont les plus plébiscités par les Belges, qui sont 46% à considérer ce critère comme le plus important. L’aspect équitable arrive en deuxième position avec 17%, suivi par le bio (16%). En revanche, plus de 60% des répondants jugent important de pouvoir acheter des produits locaux et/ou équitables.

C’est encore une fois le prix qui constitue le principal obstacle à une consommation responsable pour 61% des répondants. Les publicités et le manque de produits responsables dans les magasins occupent la 2e place ex aequo avec 25%.

L’étude du Trade for Development Centre » a été réalisée auprès de 1.504 Belges de 16 ans et plus entre le 30 juin et le 11 juillet 2023. La marge d’erreur maximale est de 2,5%.