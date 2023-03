Assuralia et PensioPlus lancent un nouveau site pour remédier au manque d’informations des jeunes travailleurs dans le système des retraites belge.

Le constat est là : les plus jeunes travailleurs ne s’inquiètent que très peu, voire pas du tout, de leur retraite. Afin d’améliorer leur niveau de connaissances à ce sujet et accroître leur confiance dans ce système, Assuralia et PensioPlus lancent une nouvelle campagne originale, déclinée en un site attrayant, www.completermapension.be, et une invasion… de zombies.



Le site reprend les grandes questions que tout travailleur peut se poser sur sa pension future en tant que salarié ou indépendant. On y trouve des explications sur les différents piliers de pension, ainsi que des renvois vers le site du gouvernement Mypension.be qui recense toutes les données sur la situation actuelle d’un travailleur concernant sa pension, légale et complémentaire.

« La confiance des jeunes dans le système des pensions est essentielle pour pouvoir les faire participer aux trois piliers de pension, explique Hein Lannoy, CEO d’Assuralia. Cette confiance, nous ne pouvons la leur donner qu’en les informant correctement et en leur montrant comment prendre leur destin en main et quelles parties peuvent les aider à le faire. C’est par une campagne surprenante que nous donnons un élan important à cette fin. »

Assuralia et PensioPlus souhaitent de cette manière encourager les jeunes à consulter régulièrement leur situation en matière de pension. « L’objectif de la campagne est de susciter le réflexe chez le groupe cible d’aborder, au moins aux moments clés de la carrière, la question de la retraite avec son employeur actuel ou futur. »

1 personne sur 3 est incapable d’estimer le montant qu’il faut « mettre de côté »

Une récente étude de PensioPlus et d’Assuralia a révélé que les personnes âgées de 18 à 40 ans ne se donnent qu’un score de 5,1 sur 10 pour leurs connaissances relatives à la planification de leur pension. 1 personne sur 3 est incapable d’estimer le montant qu’il faut « mettre de côté » afin de pouvoir maintenir son niveau de vie une fois à la retraite. L’étude précitée a mis en lumière une grande indifférence, ainsi qu’une confiance limitée dans le système des pensions.

Une des causes de l’indifférence chez la jeune génération réside dans le manque de connaissances et d’informations. Avec le site Web www.mypension.be, les autorités offrent pourtant une source unique d’informations sur la pension légale et la pension complémentaire, qui sera développée dans les années à venir. Jusqu’à présent, 2,68 millions de concitoyens ont déjà consulté les informations relatives à leur pension sur cette plateforme. En 2022, seulement 20% des visiteurs étaient âgés de moins de 45 ans.