Outre la pension légale, vous pouvez mettre de l’argent de côté pour votre retraite. Mais comment évaluer vos besoins futurs et épargner en conséquence? Le planificateur de pension d’Easyvest vous permet de mesurer l’effort à fournir pour atteindre vos objectifs. Et vous, combien devez-vous épargner par mois?

Grâce à son simulateur, Easyvest offre à ses clients la possibilité d’évaluer leurs revenus à la pension (toutes sources confondues) et d’adapter leur épargne au plus tôt pour compléter cette somme et ainsi maintenir leur niveau de vie, même à la retraite. Car c’est là tout l’enjeu des quatre piliers: la pension légale seule ne suffit pas, il est essentiel de se constituer sa propre épargne personnelle.

2 piliers de pension personnelle

L’épargne-pension personnelle correspond à deux types de piliers:

le 3e pilier , qui regroupe l’épargne-pension et l’épargne à long terme. Avec ces 2 formules d’épargne individuelle, vous bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%.

, qui regroupe l’épargne-pension et l’épargne à long terme. Avec ces 2 formules d’épargne individuelle, vous bénéficiez d’un avantage fiscal de 30%. le 4e pilier, qui correspond à l’épargne libre. En d’autres termes, ce sont les efforts d’épargne personnels ne donnant pas droit à un avantage fiscal (compte d’épargne, investissement immobilier, actions et obligations…).

Le simulateur s’intéresse de près au 4e pilier, puisqu’il ne dépend d’aucun organisme spécifique. Personne n’est là pour nous conseiller quant aux sommes à mettre de côté. Et si pour le 3e pilier, il y a souvent un plafond à ne pas dépasser, le 4e pilier n’a quant à lui aucune limite, sauf celle que vous impose votre niveau de vie. Bref, pas toujours facile d’estimer les montants à épargner mensuellement pour vivre confortablement à la pension.

À cet égard, le simulateur d’Easyvest s’avère être une mine d’informations intéressante. En quelques clics, vous pouvez:

Calculer vos revenus projetés à la pension, toutes sources confondues (pension légale, pension complémentaire, épargne-pension);

projetés à la pension, toutes sources confondues (pension légale, pension complémentaire, épargne-pension); Fixer un objectif de revenu mensuel net à la pension, selon vos besoins;

net à la pension, selon vos besoins; Mettre en place un plan d’investissement qui permet d’atteindre cet objectif, pour combler l’écart entre vos revenus projetés et votre revenu idéal.

Entre 223 et 478 euros par mois pour compléter sa pension

À la pension, vous souhaitez pouvoir tabler sur un revenu mensuel net de 2.936 euros? Mais le simulateur vous indique que vous ne toucherez « que » 2.550 euros? Vous avez atteint 87% de votre objectif! Pas mal, pensez-vous. Et pourtant… Combler l’écart entre les revenus projetés et le revenu souhaité requiert un effort d’épargne mensuel moyen de 478 euros, selon le simulateur.

Une somme qui paraît immense, au regard des dépenses quotidiennes. Pas de panique, il s’agit là d’une moyenne à la grosse louche. Seuls 30% des utilisateurs ont reçu cette recommandation, selon un communiqué d’Easyvest. L’effort médian se situe en réalité à « seulement » 223 euros par mois. Cela signifie que sur la totalité des utilisateurs ayant fait une simulation, la moitié s’est vu recommander un effort supérieur à 223 euros et l’autre moitié un montant inférieur.

Commencer le plus tôt possible

Plus tôt on commence, moins l’effort d’épargne à fournir pour atteindre son objectif sera important. Un phénomène renforcé par les intérêts que vous aurez perçus et réinvestis année après année. Eux aussi délivrent un rendement non négligeable.

Ainsi, pour les utilisateurs de moins de 35 ans, l’effort d’épargne moyen pour atteindre son objectif de pension est de 276€/mois. Mais dans les cas où l’âge de la pension est déjà atteint, le montant peut dépasser plusieurs milliers d’euros par mois.

