Pension anticipée: des flexi-jobs moins flexibles

Le montant des revenus supplémentaires que vous pouvez obtenir sans souci lorsque vous êtes à la retraite dépend de plusieurs facteurs. Depuis le 1er janvier, vous devrez peut-être tenir compte d’une limite annuelle supplémentaire pour les revenus provenant d’un flexi-job.

L’âge légal de la pension est progressivement relevé dans notre pays. Votre départ à la retraite dépend de votre date de naissance. Ce 1er février, la limite d’âge est passée de 65 à 66 ans pour les personnes nées entre 1960 et 1963. Si vous êtes né en 1964 ou plus tard, l’âge légal de la pension est désormais fixé à 67 ans. Seules les personnes nées avant le 1er janvier 1960 peuvent encore prendre leur retraite à 65 ans.

Ces limites d’âge statutaires s’appliquent aussi bien aux femmes qu’aux hommes et peu importe le régime dans lequel ils travaillent : fonctionnaires, salariés ou indépendants. Leur pension peut prendre effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils atteignent l’âge requis. Par exemple, les personnes dont l’anniversaire tombe en février de cette année et qui atteignent l’âge légal de la pension à ce moment-là peuvent quitter leur emploi le 1er mars.

Sous certaines conditions, vous pouvez également prendre votre retraite avant l’âge légal requis. Cela n’est possible qu’à condition de pouvoir justifier d’un nombre suffisant d’années de carrière. Les années de travail ne sont pas les seules à entrer en ligne de compte pour ce calcul. Les périodes équivalentes comme la maladie, le chômage et le crédit-temps motivé pour les salariés entrent également en ligne de compte. Il en va de même pour les périodes de service militaire ou d’objection de conscience.

Sur MyPension.be, vous trouverez votre âge de départ à la retraite le plus précoce possible et votre âge légal de départ. Vous verrez ensuite quelles sont les périodes de votre carrière qui entrent en ligne de compte.

Revenus supplémentaires

Si vous estimez que le montant de la pension légale est insuffisant ou si vous souhaitez demeurer actif, un flexi-job peut être la solution. Ce statut vous permet, sous certaines conditions, de gagner plus sans devoir payer de cotisations sociales ni d’impôts. Pour vous, le brut est donc égal au net. L’employeur ne doit payer que 28% de cotisations patronales sur votre salaire.

Il est actuellement possible d’occuper un flexi-job dans différents secteurs : l’horeca, le commerce de détail, l’enseignement, les soins, la garde d’enfants, ainsi que les secteurs funéraire, immobilier, sportif et événementiel. Une solution appelée à évoluer étant donné que la toute fraîche Arizona a décidé d’ouvrir cette possibilité à tous les secteurs.

En tant que pensionné, vous pouvez percevoir un revenu complémentaire au titre du statut “flexi” à partir de l’année où vous atteignez l’âge légal de la retraite. Cela est également possible si vous pouvez justifier d’une carrière de 45 ans au début de votre retraite. Si vous avez pris votre pension anticipée, vous pouvez également en bénéficier. Selon que vous ayez travaillé ou non pendant au moins quatre cinquièmes de votre carrière, vous pourrez commencer un flexi-job immédiatement ou vous devrez attendre un peu plus longtemps.

Attention aux montants maximum

Vous pouvez percevoir un revenu complémentaire illimité (sauf si vous bénéficiez d’un complément minimum garanti en plus de votre pension de fonctionnaire) à condition de remplir au moins l’une des conditions suivantes :

• Vous bénéficiez d’une pension propre – éventuellement combinée à une pension de survie – et vous avez atteint l’âge légal de la retraite. Dans ce cas, vous pouvez percevoir des revenus complémentaires illimités à partir du 1er janvier de l’année où vous avez atteint l’âge légal de la pension.

• Vous pouvez prouver que vous avez travaillé pendant au moins 45 ans (ou l’équivalent pour cause de chômage, de maladie, de crédit-temps ou d’emploi d’appoint) au moment où vous commencez à percevoir votre première allocation de pension belge.

• Vous ne bénéficiez que d’une allocation de transition (une prestation temporaire de 18 à 48 mois pour les veuves ou veufs d’un salarié, d’un fonctionnaire ou d’un indépendant, âgés de moins de 50 ans et qui ne remplissent pas la condition d’âge pour bénéficier d’une pension de survie).

Vous ne remplissez aucune des conditions susmentionnées ? Dans ce cas, vous devez tenir compte des plafonds de revenus fixés. Ceux-ci dépendent de différents critères. Ils tiennent compte, par exemple, de la nature de votre pension (pension de retraite ou de survie) et de votre éventuelle charge d’enfant.

La qualité dans laquelle vous exercez votre activité professionnelle joue également un rôle. Si vous percevez des revenus complémentaires en tant que salarié, fonctionnaire ou mandataire, vos revenus bruts seront pris en compte pour le calcul de la franchise. Si vous exercez une activité indépendante pendant votre pension, c’est votre revenu professionnel net qui sera pris en compte. Dans un régime mixte (simultané ou consécutif), il sera tenu compte de 100% de vos revenus professionnels nets en tant qu’indépendant et de 80% de vos revenus professionnels bruts en tant que salarié, fonctionnaire ou mandataire.

Si vos revenus professionnels en tant que préretraité dépassent le montant limite annuel, votre pension sera réduite proportionnellement.

Montant limite supplémentaire pour les flexi-jobbers

Le montant des revenus que vous gagnez en tant que flexi-jobber peut donc impacter celui de votre pension. Jusqu’à la fin 2024, il n’y avait qu’une limite annuelle pour tous les revenus professionnels. Depuis le 1er janvier, une limite annuelle supplémentaire s’applique également aux revenus provenant d’un flexi-job pour les personnes qui n’ont pas encore atteint l’âge légal de la retraite. Cela signifie que les personnes qui prennent une pension anticipée (éventuellement en combinaison avec une pension de survie) doivent désormais tenir compte de deux limites.

La nouvelle limite supplémentaire ne concerne que les revenus provenant d’un flexi-job. Elle s’élève à 7.876 euros par an. Sur son site web (https://www.sfpd.fgov.be/fr/montant-de-la-pension/travailler), le Service fédéral des Pensions a déjà dressé la liste d’un certain nombre de situations. “Pour être clair : vous pouvez toujours gagner plus que les montants limites, mais si vous les dépassez, votre pension peut être réduite ou même suspendue”, précise le site.

Dans sa communication officielle, le Service fédéral des Pensions rappelle que le montant limite supplémentaire pour les emplois flexibles ne s’applique pas aux personnes suivantes :

• Vous avez déjà atteint l’âge légal de la pension et recevez votre pension de retraite personnelle ;

• Vous avez une carrière de 45 années au début de votre première pension de retraite belge ;

• Vous êtes marié(e) avec une personne qui reçoit une pension au taux ménage ;

• Vous recevez uniquement une ou plusieurs pensions de survie et pas de pension de retraite ;

• Vous avez uniquement été mis à la pension d’office (par exemple en tant que militaire) ;

• Vous recevez uniquement une pension de retraite dans un régime spécial (personnel navigant, par exemple) et que votre carrière remplit certaines conditions.