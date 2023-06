Les assurances vie et pension moins populaires: « Un score bien trop faible »

Trois quarts (75%) des Belges considèrent l’assurance hospitalisation comme prioritaire, indique lundi CBC dans le cadre de son Observatoire consacré aux Belges et à leurs assurances. A contrario, les assurances vie et pension perdent en popularité, avec respectivement 15% et 25% des personnes sondées qui la jugent primordiale.

Pour Pierre Devolder, professeur à l’Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles de l’UCLouvain, il s’agit d‘un « score bien trop faible » pour les assurances vie/pension, par rapport à d’autres pays comme le Royaume-Uni, par exemple.

Un challenge pour le futur

« Ceci constitue certainement un challenge important à relever pour le futur. En effet, l’amélioration de notre longévité, dans un contexte de difficultés de nos finances publiques, nécessitera plus que jamais pour tous la constitution d’une bonne épargne retraite long terme et dans ce domaine, l’assurance vie joue un rôle de premier plan par rapport à d’autres produits financiers. »

L’assurance habitation, quant à elle, occupe toujours la première place des produits d’assurances les plus plébiscités par les Belges.

Vigilance

Par ailleurs, si sept Belges sur dix connaissent leur couverture assurances, ils sont moins de quatre sur dix à s’en soucier (37%). D’ailleurs, moins de la moitié des personnes sondées (46%) ont déjà réalisé un état des lieux de toutes les assurances dont ils disposent.

« La prudence doit rester de mise. Nous l’avons vu lors des inondations de 2021 et des intempéries de 2022, avec une hausse importante des déclarations de sinistres. Même si cette matière semble ennuyer les Belges, cela demande plus que jamais de la vigilance« , a expliqué Patrick Dallemagne.