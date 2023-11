Le nouveau bonus pension, une récompense pour avoir travaillé plus longtemps que… la pension

Dans le cadre de la réforme des pensions tant attendue, notre gouvernement fédéral dépoussière une nouvelle fois le bonus pension. De quoi s’agit-il ? Et quand pouvez-vous en bénéficier ? Tour d’horizon en 7 questions.

1. Qu’est-ce que le bonus pension ?

Le bonus pension est une prime financière par laquelle notre gouvernement veut récompenser toute personne qui a continué de travailler, après l’âge où une retraite anticipée était possible. Si une fois arrivée la date de votre retraite anticipée, vous décidez de rester actif, vous recevrez alors un bonus pension en plus de votre pension légale. Le Service fédéral des pensions se charge d’en calculer le montant et d’organiser le paiement.

« Le système du bonus pension avait initialement été introduit pour les travailleurs salariés et indépendants en 2005, en même temps que le Pacte de solidarité entre les générations », explique Ellen Van Grunderbeek, juriste chez Acerta Consult. « Mais le gouvernement Michel y a mis fin le 1er janvier 2015, sur base d’un rapport du Bureau du Plan. »

Et de poursuivre « la proportion de Belges qui profitent des possibilités de sortie anticipée du marché du travail continue d’augmenter fortement. En tant que société, nous devrons donc faire un effort supplémentaire pour maintenir l’attrait du travail, y compris pour les personnes de plus de 60 ans. Le bonus pension vise à atteindre cet objectif, grâce à une incitation financière. »

Le gouvernement fédéral actuel a décidé de sortir le bonus pension de sa retraite et a annoncé une version modifiée de celui-ci. Pour ce faire, il puise davantage dans le budget fédéral qu’auparavant. En principe, le nouveau bonus pension entrera en vigueur le 1er juillet 2024, pour les personnes qui prendront leur retraite à partir du 1er janvier 2025.

2. Tout est-il déjà définitivement décidé?

Non. « La ministre des Pensions Karine Lalieux a annoncé le nouveau bonus pension il y a environ deux mois, mais il s’agit encore d’un avant-projet de loi, qui doit encore être officiellement approuvé et publié au Moniteur belge », explique Ellen Van Grunderbeek. « Jusqu’à cette publication, les modalités peuvent encore changer. »

Après l’avis du Conseil d’État, une deuxième lecture devrait suivre en décembre 2023. Ensuite, le projet de texte sera soumis à l’approbation du Parlement. Selon le cabinet Lalieux, la date de mise en œuvre, prévue pour le 1er juillet 2024, « sera certainement respectée ».

Une fois que les décisions de cette réforme des pensions auront été transposées dans la législation, vous trouverez les détails sur le site web du gouvernement. Le Service fédéral des pensions promet qu’à partir de cette date, il sera également possible d’effectuer des simulations pour votre dossier personnel via MyPension.be.

3. Qui peut en bénéficier ?

D’après les informations disponibles aujourd’hui, nous pouvons déduire que le bonus pension sera disponible dans les trois régimes de pension : pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants. Le montant de la pension « normale » n’a pas d’importance. Le montant de la prime sera donc le même pour une personne ayant une pension élevée de fonctionnaire que pour un ancien indépendant ayant une pension limitée.

Les premiers bonus pension seront accordées aux nouveaux pensionnés qui prendront leur retraite à partir du 1er janvier 2025. Pour y avoir droit, en tant que retraité, vous devez prouver que vous avez travaillé pendant au moins six mois après la date officielle à laquelle vous auriez pu prendre votre retraite anticipée. Les mois supplémentaires effectués compteront à partir du 1er juillet 2024.

Aujourd’hui, l’âge de la retraite anticipée est fixé à 63 ans après avoir prouvé 42 ans de carrière. Les travailleurs, qui peuvent prouver une carrière plus longue, soit 44 ans, peuvent eux prendre une retraite anticipée dès 60 ans, et dès 61 ans s’ils peuvent prouver 43 ans de carrière. « Même si les enseignants, par exemple, peuvent prendre leur retraite plus tôt parce qu’ils exercent une profession pénible, ils auront eux aussi droit au même bonus de pension que les autres travailleurs lorsqu’ils poursuivront leur carrière », a déclaré la ministre Lalieux dans son communiqué de presse.

Vous êtes curieux de connaître votre date de départ à la retraite la plus proche ? Vous pouvez le calculer rapidement via MyPension.be. Vous verrez aussi immédiatement si vous avez droit à un bonus de pension si vous continuez à travailler après cette date.

4. À quel montant pouvez-vous vous attendre ?

Le montant du nouveau bonus de pension devrait être progressif. Ainsi, la compensation augmente au fur et à mesure que vous continuez à travailler et peut être accumulée sur une période maximale de trois ans.

Concrètement, le bonus s’élève à :

– 3.775 euros pour la première année de travail supplémentaire, après la date de la retraite anticipée,

– 7.550 euros pour la deuxième année supplémentaire, et

– 11.325 euros pour la troisième année consécutive.

Ainsi, si vous continuez à travailler pendant trois années supplémentaires, vous bénéficierez, en plus de votre pension légale, d’un montant supplémentaire de 22 650 euros.

« Il semble que tous les montants seront versés en net », déclare Ellen Van Grunderbeek d’Acerta Consult. « Il n’est donc pas question des retenues classiques, telles que la cotisation AMI (assurance maladie-invalidité) de 3,55 %, la cotisation de solidarité et le précompte professionnel. C’est en cela que le nouveau régime diffère de l’ancien : l’ancienne prime de pension était un montant brut, qui augmentait d’ailleurs le montant de la pension ».

5. Pendant combien de temps exactement devez-vous travailler plus longtemps ?

Il y a de toute façon une période minimale de six mois de travail supplémentaires. Mais vous ne devez pas nécessairement continuer à travailler pendant un, deux ou trois ans exactement après la date officielle où vous pouvez prendre votre retraite anticipée. Si vous travaillez neuf mois ou quinze mois de plus, par exemple, la prime de pension sera accordée au prorata du nombre de mois travaillés. Ce calcul au prorata sera même possible par jour de travail supplémentaire, selon toute vraisemblance.

Même si vous continuez à travailler à temps partiel plus tard dans votre vie, vous aurez droit au bonus de pension en fonction du nombre de jours effectivement prestés. Si vous êtes dans le système de crédit-temps en fin de carrière, les jours supplémentaires effectivement travaillés seront également pris en compte pour le calcul du bonus pension.

6. Les carrières plus longues bénéficient-elles d’un bonus ?

Oui. Les travailleurs ayant une « carrière longue » de 43 ou 44 ans ont droit à une majoration de leur pension. Ils recevront immédiatement le montant le plus élevé, soit 11.325 euros, pour chaque année où ils continuent à travailler après la date de la retraite anticipée. Cela signifie qu’après trois ans, ils ont droit à une prime de 33.975 euros nets.

La FGTB est évidemment favorable à tout renforcement des pensions légales. « Le taux de remplacement moyen, soit le rapport entre la pension légale et le dernier salaire perçu, est d’à peine 46 % dans notre pays », explique le syndicat socialiste. « Mais il faut pouvoir travailler plus longtemps. Les personnes peu qualifiées effectuent souvent des travaux pénibles, ce qui les exclut en réalité du bonus pension. Travailler plus longtemps n’est certainement ni possible ni souhaitable pour tout le monde. »

7. Et pour le paiement ?

« Le bonus de pension sera versé par défaut sous la forme d’un paiement forfaitaire au cours des premiers mois suivant la perception de la pension », explique Ellen Van Grunderbeek. « Mais vous pouvez également choisir de recevoir ce bonus sous la forme d’intérêts mensuels. La durée de ce paiement n’est pas encore connue. Pour connaître les modalités exactes, il faudra attendre les textes légaux soient définitifs ».

La FGTB affirme cependant en savoir déjà plus sur ces modalités. « L’intérêt est un paiement mensuel jusqu’au décès », peut-on y lire. « En bref : comme une véritable pension. Même si nous nous attendons à ce que la majorité des travailleurs optent pour un montant forfaitaire, les nouveaux retraités en bonne santé feraient bien d’envisager un tel paiement périodique. »