Ce que révèlent les chiffres record de mypension.be

Trois millions de Belges ont consulté le site mypension.be en 2023, preuve que la problématique des pensions préoccupe un nombre grandissant de citoyens.

Nouveau record de fréquentation pour le site mypension.be. L’an dernier, plus de trois millions de personnes différentes (3.092.149 pour être précis), soit un tiers de la population adulte en Belgique, se sont connectées au moins une fois à mypension.be, un record depuis la création du service en 2011, indique le SPF Pensions dans un communiqué.

Les plus jeunes aussi

En cinq ans, mypension.be a ainsi doublé sa fréquentation annuelle. L’application est essentiellement utilisée par des futurs pensionnés : 72 % des visiteurs n’ont pas encore pris leur retraite. Plus de 1,4 millions de visiteurs se sont également rendus sur le site pour en savoir un peu plus sur leur pension complémentaire, soit plus de 47 % des visiteurs uniques en 2023.

Mais l’outil intéresse aussi de plus en plus les jeunes générations. Si la plupart des utilisateurs affichent entre 56 et 65 ans, les moins de 55 ans représentent près de la moitié des visiteurs (49 %). Toujours selon les statistiques diffusées par le service fédéral des pensions, l’application est aussi de plus en plus populaire auprès des moins de 25 ans (+ 115 %) ainsi que dans la tranche d’âge des 26 à 35 ans (+ 24 %). “Le succès de mypension.be démontre que la plateforme répond à un réel besoin des Belges de disposer de toutes les informations relatives à leur pension”, indique David Clarinval, ministre des Indépendants (MR).

Généralisation du numérique

Si la notoriété de mypension.be augmente chaque année, c’est donc parce que de plus en plus de citoyens savent que se connecter à la plateforme est le moyen le plus rapide de trouver une réponse aux questions qu’ils se posent sur leur pension (estimation, simulation de changement de carrière, demande de pension…). Mais c’est aussi parce qu’un nombre grandissant de Belges sont connectés et de plus en plus familiarisés avec les canaux numériques des administrations publiques, notamment grâce aux moyens de connexion sécurisés tels que Itsme, qui connaît également un essor considérable.

Depuis octobre dernier, il est d’ailleurs possible d’introduire une demande de pension directement en ligne via mypension.be. “Le projet, lancé en 2011, est appelé à encore se développer pour permettre aux salariés, indépendants et fonctionnaires de visualiser rapidement et de façon claire tous leurs droits de pension, qu’il s’agisse de la pension légale ou de la pension complémentaire”, ajoute David Clarinval.