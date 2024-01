Optimiser ses congés en 2024 : voici les 21 jours à prendre pour avoir 50 jours de vacances

En combinant ses congés à des jours fériés, il est possible d’avoir des vacances plus longues, sans davantage entamer ses jours de congé disponibles. Voici comment il faut s’y prendre en 2024. Et, nouveauté cette année : si on est malade en vacances, les jours de congés peuvent être redemandés ultérieurement.

L’année vient à peine de commencer, et certaines personnes réfléchissent sans doute déjà à poser ses congés et à réserver ses vacances. Avec l’inflation, mieux vaut en effet s’y prendre en avance, et cela permet aussi d’être sûr que les meilleures dates ne soient pas déjà prises par les collègues.

Pour optimiser ses vacances en 2024 et profiter de jours de vacances « gratuits », il faut choisir les périodes suivantes. Il s’agit des jours de férié légaux en Belgique. En prenant 21 jours de congé, on a 50 jours de vacances au total. Mais il est possible de combiner différents congés et d’avoir des vacances encore plus longues.

Pâques

Le lundi de Pâques tombe le lundi 1er avril. En prenant congé les quatre jours suivants, on a des vacances de 9 jours, du samedi 30 mars au dimanche 7 avril. Ou en posant cinq jours la semaine d’avant, on a droit à 10 jours de vacances.

Fête du travail et Ascension

Le premier mai est un peu moins accommodant cette année : il tombe un mercredi. Mais en prenant les deux jours d’avant ou d’après, on a cinq jours de congé.

L’Ascension se fêtera le jeudi 9 mai 2024. En mettant son congé le vendredi 10, on a quatre jours de vacances.

Mais on peut aussi combiner les deux. En prenant congé le 2, 3, 6, 7, 8 et 10 mai, on a 12 jours de vacances pour six jours de congés demandés.

Pentecôte

Le lundi de Pentecôte tombe le 20 mai. Là, comme pour le lundi de Pâques, on a des vacances de 10 ou 9 jours en posant 5 ou 4 jours de congé.

On pourrait aussi envisager des vacances plus longues et combiner les congés avec l’Ascension. En prenant congé le 10 et du 13 au 17 mai, on aura droit à 12 jours de vacances (pour le prix de six jours de congé). Voire les combiner avec le premier mai : il faut demander le 2, 3, 6, 7 et 8 mai en plus. Pour 11 jours de congé, on se retrouve alors avec 20 jours de vacances.

Fête Nationale

Pas de chance, le 21 juillet tombe un dimanche. On n’a donc pas de jour de congé gratuit. Mais on peut éventuellement demander un jour de congé de récupération et le placer à une autre moment.

Assomption

Le 15 août tombe un jeudi cette année. Comme pour l’Ascension, on se retrouve avec quatre jours de vacances en posant un jour de congé le 16 août.

Toussaint et Armistice

La Toussaint tombe un vendredi cette année. Le 11 novembre tombe un lundi. C’est parfait pour combiner les deux : en prenant congé du 4 au 8 novembre, on a des vacances allant du premier au 11. Soit 11 jours pour cinq.

Noël et Nouvel An

Le 25 décembre et le premier janvier (2025) tombent quant à eux sur un mercredi. Pas de long week-end gratuit comme en 2023-24 alors, ou de vacances de 10 jours pour quatre jours de congé. Pour quatre jours de congé, on n’aura que droit à huit jours de vacances. Mais on peut avoir 12 jours de vacances en ajoutant le 23 et le 24 décembre (6 jours de congé au total).

Malade en vacances ? Congé échangé

Nouveauté en 2024, dès le premier janvier : lorsqu’on est malade (ou en incapacité de travail, pour être exact) lors de ses vacances, on peut conserver ses jours de congé et les redemander ultérieurement. Il faut cependant rapidement transmettre un certificat médical à son employeur et lui notifier son lieu de résidence (domicile ou lieu de villégiature, selon le cas).