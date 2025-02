Vous avez prévu un city trip à Londres ou un voyage en Écosse ? Attention aux nouvelles règles.

À l’instar des États-Unis et du Canada, le Royaume-Uni introduit une Electronic Travel Authorisation (ETA). L’idée derrière cette mesure est de réduire le temps d’attente aux frontières, mais aussi de contrôler à l’avance les personnes entrant sur le territoire.

À partir de quand ?

Dès le 2 avril 2025, les touristes belges auront besoin d’un visa numérique payant pour entrer et voyager sur le territoire britannique (Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord). Sans l’ETA, vous serez refoulé à la frontière. Bien qu’une période de transition soit évoquée, il est plus prudent de ne pas trop compter dessus.

Pour qui ?

Il faut un ETA pour tout le monde, bébés et enfants compris. En revanche, si vous êtes en transit au Royaume-Uni – par exemple, un changement de vol sans passer par le contrôle douanier – vous n’aurez pas besoin de présenter un ETA.

On rappelle aux distraits qu’un passeport est déjà de toute façon obligatoire pour toute personne voyageant vers le Royaume-Uni, quel que soit son âge. Petite subtilité : la photo sur le passeport doit correspondre à l’apparence réelle du titulaire. Faites attention aux jeunes enfants, car si la différence est trop importante, un nouveau passeport pourrait être nécessaire.

Combien ça coûte et quelle est sa durée de validité ?

L’ETA est valable deux ans ou jusqu’à l’expiration du passeport. Il coûte 10 livres sterling par personne, soit environ 12 euros.

Avec cet ETA, il est possible de voyager librement au Royaume-Uni autant de fois qu’on le souhaite, pour des séjours pouvant durer jusqu’à six mois.

Il n’est pas non plus nécessaire d’avoir ce document sur soi. Une fois l’autorisation obtenue par e-mail, elle sera liée électroniquement à votre passeport. Bien entendu, rien n’empêche de conserver l’e-mail comme preuve supplémentaire.

Où faire la demande ?

Les premières demandes peuvent être introduites à partir du 5 mars 2025.

Le téléchargement de l’application UK ETA est privilégié, mais un site web est également disponible pour effectuer la demande.

Il est impossible d’obtenir ce document par téléphone ou par courrier, mais une autre personne peut faire la demande pour vous en ligne.

À remplir avec attention

Chaque demande doit être faite sur la base de son propre passeport, y compris pour les mineurs. Vous êtes une famille de quatre personnes, dont deux enfants ? Il vous faudra donc introduire quatre demandes.

Chaque demande doit également être soigneusement remplie, car une simple erreur dans votre nom ou un chiffre de passeport manquant peut entraîner un refus.

Enfin, concernant les questions de sécurité, soyez honnête, mais concis. Toute information supplémentaire pourrait entraîner un refus.

Et pour les voyages de dernière minute ?

On oublie. Le délai de traitement est de trois jours pour obtenir une approbation de votre ETA. Cependant, le système étant encore en phase de lancement, il est plus prudent de prévoir quelques jours supplémentaires.