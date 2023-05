Nouveau calendrier scolaire : voici la meilleure période pour voyager à moitié prix 

Les vacances de printemps décalées entre la Flandre et la Wallonie rebattent les cartes dans le secteur du tourisme. Le tour opérateur TUI donne quelques tuyaux pour profiter de vacances au printemps à bon prix.

Chaque année, de nombreuses personnes décident de partir au printemps, souvent en mai, afin de profiter des tarifs dits de « basse saison » et de la moindre affluence sur les sites touristiques. Cependant, la nouveau calendrier scolaire belge avec les congés s’étalant du 1er au 12 mai en Fédération Wallonie – Bruxelles change la donne.

Le début de ce mois de mai a généré de nombreuses réservations et il devient peu à peu une période de haute saison, même si aucun consensus au niveau européen n’a encore été atteint (voir encadré ci-dessous). Par conséquent, le mois de juin est plus que jamais la période où le rapport qualité-prix est le plus intéressant, a analysé TUI, le premier tour-opérateur du pays. De nombreux hôteliers accordent des réductions supplémentaires qui permettent de partir à moitié prix.

Par conséquent, mai n’est plus aussi intéressant financièrement pour les voyageurs qui ne dépendent pas des périodes scolaires. L’effet inverse se produit donc en juin. « La demande étant plus forte en mai, le mois de juin devient une période encore plus creuse qu’avant. Cette situation se fait ressentir chez les hôteliers qui n’ont aucun problème à remplir leurs hôtels en mai, mais qui risquent de se retrouver avec trop de chambres libres en juin. »

Des bonnes affaires exotiques à saisir

En juin, toutes les destinations méditerranéennes sont ouvertes et la concurrence est donc plus forte, alors que la demande du marché est beaucoup plus faible. Les hôtels lancent donc des promotions pour cette période pouvant aller jusqu’à moitié prix.

Toutes les destinations ne proposent cependant pas des prix bradés. Selon le tout opérateur, « la Grèce et l’Italie sont particulièrement prisées cette année et pourraient déjà afficher complets pour toute la saison d’ici quelques semaines. » En Espagne, en Turquie et en Égypte, les disponibilités sont plus importantes, ce qui permet des réductions plus élevées.

Les bonnes affaires sont à saisir du côté des destinations exotiques comme le Cap-Vert, la République dominicaine ou Cuba, où le mois de juin est de loin le mois de vacances le plus avantageux.