Moins de télétravail, journées plus courtes : nos conseils pour se prémunir des cambrioleurs

La saison des cambriolages est à nos portes. Le changement d’heure et les journées sombres permettent aux individus malintentionnés de pénétrer plus facilement dans les maisons. L’installation d’un système d’alarme coûteux n’est pas la seule solution pour se prémunir d’une effraction.

Les tentatives de cambriolages augmentent à cette période de l’année où les journées sont plus sombres et plus courtes suite au changement d’heure. Les cambriolages ont souvent lieu en fin d’après-midi quand les habitants des maisons ne sont pas encore rentrés du travail.

Les statistiques policières de 2021 montraient que les cambriolages se faisaient toutefois de plus en plus rares, rapportent nos confrères du Vif. Le nombre d’effractions dans les habitations a ainsi fortement diminué en dix ans, passant de 70.045 en 2011 à 34.140 en 2021.

Une forte diminution en 10 ans

André Lemaître, criminologue à l’université de Liège, analyse ces données depuis des années. Si les cambriolages sont moins fréquents, c’est, selon lui, notamment lié à une augmentation de la prise de conscience de la population qui protège sans doute mieux son habitation. « Il y a aussi un meilleur accès à des protections de type alarme qui sont parfois même intégrées dans la réflexion de l’architecte”, explique-t-il au Vif. Autre élément à prendre en compte: la chute des prix des biens de consommation. « Un ordinateur, il y a un vingt ans, coûtait bien plus qu’aujourd’hui. Il y a moins de valeur à voler et donc à revendre. »

Les chiffres de 2020 et de 2021 sont cependant à mettre en perspective: télétravail, couvre-feu, fermeture des frontières, diminution des déplacements ont fortement joué sur cette diminution. Les cambriolages de logements et les vols de voitures sont en effet ensuite repartis à la hausse après avoir connu une baisse à la suite de la pandémie de coronavirus.

Premières cibles: l’argent et les bijoux

En 2022, les vols de voitures (+11% par rapport à 2021), de motos (+29%) et de cyclomoteurs (+22%), ainsi que le nombre de cambriolages dans les habitations (+16%) et les entreprises ou établissements commerciaux (+7%) ont à nouveau augmenté. Le nombre de signalements de (tentatives de) vols à l’étalage (+16%) et de vols à la tire (+36%) est également en progression.

Le plus souvent, de l’argent liquide est volé, mais les bijoux, les montres, les téléphones portables et les cartes bancaires sont également convoités, en particulier lors des vols à main armée et des cambriolages résidentiels. Dans ceux d’établissements commerciaux ou lors des vols à l’étalage, les criminels recherchent plutôt de la nourriture ou des vêtements. Lorsque des véhicules sont dérobés, les cartes d’identité et les permis de conduire le sont également souvent. La marque de voiture la plus fréquemment volée en 2022 était Volkswagen, devant Mercedes, Renault et Peugeot.