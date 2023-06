Le baromètre 2022 Financité des monnaies locales citoyennes reflète une perte de vitesse. Certains de ces moyens alternatifs à l’euro pourraient même disparaitre prochainement.

L’Epi lorrain à Virton, le Val’heureux à Liège, le Sous-Rire à Malmédy, l’Ardoise en Lesse & Semois, ou encore la Zinne à Bruxelles, voici quelques-unes des monnaies locales citoyennes qui ont été créées ces 10 dernières années. Ces monnaies complémentaires à l’euro circulent sur un territoire donné et sont gérées par des collectifs citoyens.

Elles ont connu une dynamique forte ces dernières années. Fin 2022, 17 monnaies locales et citoyennes étaient encore en circulation en Belgique. Elles sont désormais en perte de vitesse, selon le baromètre 2022 de Financité. Alors que, toutes monnaies locales citoyennes confondues, il y avait 1,29 million d’équivalents-euros en circulation fin 2021. On n’en comptait plus que 812 251 unités fin 2022. En plus des billets papier, sur l’ensemble de la masse en circulation, 20,8 % circulent sous forme électronique.

Cette baisse importante doit cependant être nuancée, commente Financité. Si au 31 décembre 2022, 17 monnaies sont en circulation, seules 12 ont en effet eu le temps de communiquer leurs chiffres. « L’absence de réponse d’une monnaie n’est pas une indication de sa situation, mais la collecte partielle des données explique en partie cette chute de la masse en circulation. Si nous avions uniquement collecté ces chiffres de ces 12 monnaies lors du précédent recensement fin 2021, nous noterions une diminution plus tempérée de 142 380 unités qui ont été rééchangées en euros », précise l’ASBL.

Un bel outil pédagogique

Face à la diminution de l’engouement pour les monnaies locales et citoyennes, il est imaginable qu’en 2023 certaines ASBL, par manque de ressources humaines bénévoles, mettent petit à petit fin à leurs activités, après une période transitoire permettant gratuitement la reconversion en euros de tout billet émis, évoque Financité.



Cette dernière ne veut cependant pas en tirer un constat d’échec. « Au contraire, le concept a fait ses preuves depuis près de 10 ans et aucune monnaie n’a été à l’origine de difficultés économiques pour ses prestataires », estime-t-elle.

Et de mettre en avant que ces monnaies locales sont également un bel outil pédagogique pour comprendre la monnaie et les circuits locaux. Les monnaies citoyennes sont des outils innovants, qui favorisent l’initiative et l’emploi, l’autonomie et la responsabilité entrepreneuriale, ancrés au cœur de l’économie réelle, vante Financité.