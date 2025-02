Les ménages ont accru leurs dépenses en 2024 tandis que l’épargne s’est repliée

Les dépenses de consommation des ménages belges ont augmenté de près de 2% en 2024, dépassant la moyenne de la zone euro, ressort-il du rapport annuel de la Banque nationale de Belgique (BNB) publié jeudi. Le taux d’épargne des ménages s’est en revanche contracté, à 13,6% du revenu disponible, un taux inférieur à la moyenne de la zone euro (15 %).

Ce léger repli est principalement dû au fait que les dépenses de consommation des ménages belges ont progressé plus rapidement que leurs revenus. Malgré ce recul, il demeure cependant plus élevé que la moyenne belge entre 2010 et 2019 (12,7%). Le secteur de l’immobilier n’a toutefois pas bénéficié de cette augmentation des dépenses. Les investissements dans le logement ont en effet diminué de plus de 4% par rapport à 2023 en raison de conditions de financements plus exigeantes et d’une augmentation des coûts de la construction.

Les projets immobiliers reportés

L’anticipation de baisses de taux futures a notamment pu inciter les ménagers à reporter leurs projets d’investissement immobilier, note la BNB.

Par ailleurs, le pouvoir d’achat des ménages affichait une progression d’un peu plus d’1% en 2024. Il s’agit d’un ralentissement par rapport à l’année précédente lorsqu’il dépassait les 2%.