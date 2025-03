Les jeunes veulent en savoir plus sur l’argent

Alors qu’un changement pour le travail étudiant a été adopté en commission à la Chambre, la FSMA s’est penchée, dans une étude, sur le rapport des jeunes à l’argent.

La commission des Affaires sociales de la Chambre vient de valider la proposition de loi de la majorité parlementaire sur le travail étudiant. Elle devrait être adoptée en plénière sous peu et prévoit l’augmentation permanente du plafond du travail étudiant de 475 à 650 heures par an. Il y a un effet rétroactif au 1er janvier dernier.

Parallèlement, le montant maximal pour rester à charge des parents sera doublé : de 3.420 euros à 6.840 euros. Dans les prochaines semaines, le gouvernement fédéral déposera un projet pour permettre ce travail étudiant à partir de 15 ans au lieu de 16.

Qui dit travail dit revenus et gestion de ces revenus. Depuis 10 ans, la FSMA, l’Autorité des services et des marchés financiers, organise la Semaine de l’Argent qui sensibilise les jeunes à cette thématique. De nombreuses activités sont organisées via Wikifin, son centre d’éducation financière, à destination des écoles primaires et secondaires.

La FSMA a publié les résultats d’une vaste étude sur le rapport à l’argent des 18-25 ans. On y apprend qu’ils sont largement demandeurs d’une éducation scolaire supplémentaire sur la thématique avec, entre autres, un focus sur les cryptomonnaies, les impôts ou la gestion d’un budget.

L’argent n’est pas tabou puisqu’ils en parlent tous (96%). Sont plus régulièrement évoqués :

le salaire (38%),

l’argent de poche (31%),

l’épargne (27%) ou

les moyens de paiement (25%).

À l’inverse, les discussions sur l’héritage (6%), les dettes (8%) et les pensions (8%) sont plus rares. Les parents (66%) et les amis (58%) sont les interlocuteurs privilégiés.